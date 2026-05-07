وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد، عراقچی نے کہا، "ایران چین پر اعتماد کرتا ہے"
عراقچی نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ چین امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
Published : May 7, 2026 at 9:12 AM IST
بیجنگ: ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بات چیت کی جس میں دونوں فریقوں نے اپنی قومی خودمختاری کے دفاع کے ایران کے حق کا اعادہ کیا۔
عراقچی نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ چین امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اراغچی نے کہا، "میں نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ اچھی بات چیت کی ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی قومی خودمختاری اور قومی وقار کے دفاع کے ایران کے حق کی توثیق کی۔"
我在北京同中国外长王毅进行了富有建设性的会谈。双方重申伊朗有权维护国家主权和民族尊严，伊方赞赏中方提出的关于维护和促进地区和平稳定的四点主张。伊方信任中方，期待中方为促和止战继续发挥积极作用，并支持建立能够统筹发展与安全的战后地区新架构。 pic.twitter.com/esQRcapEGx— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 6, 2026
ایرانی فریق خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے چینی فریق کی چار نکاتی تجویز کو سراہتا ہے۔ ایرانی فریق چینی فریق پر بھروسہ کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ چینی فریق امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا اور جنگ کے بعد ایک نئے فریم ورک کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے جو ترقی اور سلامتی کو مربوط کر سکتا ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین نے لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ بات چیت کی۔ خطے کی موجودہ صورت حال ایک نازک موڑ پر ہے کہ آیا جنگ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں، دشمنی کے مکمل خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی؛ دشمنی کو دوبارہ شروع کرنا اور بھی غلط ہو گا، اور یہ وعدہ خلافی کی اہمیت ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "چین اپنی قومی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ میں ایران کی حمایت کرتا ہے اور سفارتی ذرائع سے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے ایران کی آمادگی کو سراہتا ہے۔" چین حالات کو پرسکون کرنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے، امن مذاکرات شروع کرنے میں مدد کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہ دورہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 14 اور 15 مئی کو چین کے انتہائی متوقع دورے سے ایک ہفتہ قبل آیا ہے۔ ایران چین کا قریبی اتحادی ہے، اور دونوں رہنما، اراغچی اور وانگ، لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم تین بار فون پر بات کر چکے ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق، ایران نے اس ملاقات کو تین مقاصد تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا: جنگ کے بارے میں اپنے خیالات، ملک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا، اور اقتصادی اور سفارتی مدد حاصل کرنا۔ چین ایران اور امریکہ دونوں پر تنقید کرتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کر دی ہے۔
اس سے قبل، 5 مئی کو اپنی پریس بریفنگ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ عالمی معیشت کو یرغمال بنائے رکھنا بند کرے۔ "مجھے امید ہے کہ چینی انہیں بتائیں گے کہ انہیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آبنائے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر رہا ہے۔
تم اس میں برے آدمی ہو۔ آپ کو بحری جہازوں کو نہیں اڑانا چاہیے، آپ کو بارودی سرنگیں نہیں بچانی چاہیے، آپ کو عالمی معیشت کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ چینی خواہ نجی طور پر یا براہ راست، وہ پیغام پہنچائیں گے جو وہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
چین برآمدات پر مبنی معیشت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خریداری کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے نہیں خرید سکتے جب تک کہ آپ وہاں جہاز نہ بھیج سکیں، اور آپ ان سے اس وقت تک نہیں خرید سکتے جب تک کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کی معیشت کو تباہ نہیں کر رہا ہے۔ لہذا، یہ چین کے بہترین مفاد میں ہے کہ ایران آبنائے کو بند کرنا بند کر دے۔" انہوں نے کہا تھا کہ چین کو بھی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔