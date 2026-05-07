ETV Bharat / international

وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد، عراقچی نے کہا، "ایران چین پر اعتماد کرتا ہے"

عراقچی نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ چین امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

china stands by iran right to safeguard national sovereignty iran fm araghchi Urdu News
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 9:12 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

بیجنگ: ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بات چیت کی جس میں دونوں فریقوں نے اپنی قومی خودمختاری کے دفاع کے ایران کے حق کا اعادہ کیا۔

عراقچی نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ چین امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اراغچی نے کہا، "میں نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ اچھی بات چیت کی ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی قومی خودمختاری اور قومی وقار کے دفاع کے ایران کے حق کی توثیق کی۔"

ایرانی فریق خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے چینی فریق کی چار نکاتی تجویز کو سراہتا ہے۔ ایرانی فریق چینی فریق پر بھروسہ کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ چینی فریق امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا اور جنگ کے بعد ایک نئے فریم ورک کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے جو ترقی اور سلامتی کو مربوط کر سکتا ہے۔

چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین نے لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ بات چیت کی۔ خطے کی موجودہ صورت حال ایک نازک موڑ پر ہے کہ آیا جنگ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں، دشمنی کے مکمل خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی؛ دشمنی کو دوبارہ شروع کرنا اور بھی غلط ہو گا، اور یہ وعدہ خلافی کی اہمیت ہے۔"

انہوں نے مزید کہا، "چین اپنی قومی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ میں ایران کی حمایت کرتا ہے اور سفارتی ذرائع سے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے ایران کی آمادگی کو سراہتا ہے۔" چین حالات کو پرسکون کرنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے، امن مذاکرات شروع کرنے میں مدد کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔

یہ دورہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 14 اور 15 مئی کو چین کے انتہائی متوقع دورے سے ایک ہفتہ قبل آیا ہے۔ ایران چین کا قریبی اتحادی ہے، اور دونوں رہنما، اراغچی اور وانگ، لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم تین بار فون پر بات کر چکے ہیں۔

الجزیرہ کے مطابق، ایران نے اس ملاقات کو تین مقاصد تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا: جنگ کے بارے میں اپنے خیالات، ملک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا، اور اقتصادی اور سفارتی مدد حاصل کرنا۔ چین ایران اور امریکہ دونوں پر تنقید کرتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کر دی ہے۔

اس سے قبل، 5 مئی کو اپنی پریس بریفنگ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ عالمی معیشت کو یرغمال بنائے رکھنا بند کرے۔ "مجھے امید ہے کہ چینی انہیں بتائیں گے کہ انہیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آبنائے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر رہا ہے۔

تم اس میں برے آدمی ہو۔ آپ کو بحری جہازوں کو نہیں اڑانا چاہیے، آپ کو بارودی سرنگیں نہیں بچانی چاہیے، آپ کو عالمی معیشت کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ چینی خواہ نجی طور پر یا براہ راست، وہ پیغام پہنچائیں گے جو وہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔

چین برآمدات پر مبنی معیشت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خریداری کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے نہیں خرید سکتے جب تک کہ آپ وہاں جہاز نہ بھیج سکیں، اور آپ ان سے اس وقت تک نہیں خرید سکتے جب تک کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کی معیشت کو تباہ نہیں کر رہا ہے۔ لہذا، یہ چین کے بہترین مفاد میں ہے کہ ایران آبنائے کو بند کرنا بند کر دے۔" انہوں نے کہا تھا کہ چین کو بھی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ نے اوپیک سے متحدہ عرب امارات کے اخراج کا خیر مقدم کیا، کہا اس سے ایندھن کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں

ایران پر دوبارہ بمباری کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، اس کی ضرورت پڑسکتی ہے

’بیکار کی باتیں کرنے پاکستان نہیں جائیں گے،‘ ٹرمپ نے وٹ کاف اور کشنر کا اسلام آباد دورہ منسوخ کردیا

ایک نئی امن تجویز میں ایران نے جوہری معاملے پر بعد میں مذاکرات کرنے کی پیشکش کی

ایران جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بھارتی تارکین وطن کو سلامتی کے خدشات

متحدہ عرب امارات نے یکم مئی سے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا

TAGGED:

IRAN WAR
IRAN FM ARAGHCHI
IRAN CHINA RELATIONS
CHINA IRAN RELATION
CHINA STANDS BY IRAN RIGHT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.