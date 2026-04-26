چین کی مدد سے پاکستان کا خلائی مشن... ڈریگن نے لانچ کر دیا پاکستانی سیٹلائٹ
پاکستان ان سیٹلائٹس کو زمین کے مشاہدے، مواصلات، موسم کی پیش گوئی اور سکیورٹی کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔
Published : April 26, 2026 at 1:43 PM IST
بیجنگ، اسلام آباد: چین نے ہفتے کی رات شمالی چین کے صوبے شانزی میں واقع اپنے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے پاکستانی سیٹلائٹ لانچ کیا۔ ای او 3، پی آر ایس سی (PRSC-EO3) نامی سیٹلائٹ کو رات 8:15 پر لانچ کیا گیا۔ (بیجنگ ٹائم) ایک لانگ مارچ-6 کیریئر راکٹ کے ذریعے یہ کامیابی کے ساتھ اپنے طے شدہ مدار میں داخل ہوا، چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے اس خبر کو رپورٹ کیا۔
چین کی جانب سے گزشتہ سال سے لانچ کیا جانے والا یہ چوتھا پاکستانی سیٹلائٹ ہے۔ چین نے گزشتہ سال تین پاکستانی سیٹلائٹ لانچ کیے تھے۔ چین گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کے لیے سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہے، ساتھ ہی چین پاکستان کے ساتھ اپنے ہمہ موسمی اتحاد کو خلائی میدان میں وسیع کر رہا ہے۔
گزشتہ سال تین لانچوں کا اضافہ
بیجنگ ٹائم کے مطابق چین نے ہفتے کی رات تائی یوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانگ مارچ-6 راکٹ کے ذریعے پاکستان کے PRSC-EO3 سیٹلائٹ کو کامیابی سے لانچ کیا۔ یہ گزشتہ سال سے اب تک چین کی جانب سے لانچ کیا جانے والا چوتھا پاکستانی سیٹلائٹ ہے، جس میں گزشتہ سال تین لانچوں کا اضافہ ہوا ہے۔ دو پاکستانی خلاباز 24 اپریل کو چین پہنچے۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد، ایک تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر پہلا غیر ملکی خلاباز بن جائے گا۔ یہ لانچ شمالی چین کے صوبہ شانشی میں واقع تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہوا۔ چین کا لانگ مارچ-6 کیریئر راکٹ سیٹلائٹ کو اپنے مقررہ مدار میں لے گیا۔
سیٹلائٹس کی کل تعداد چار ہو گئی
چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے اطلاع دی ہے کہ سیٹلائٹ مکمل طور پر محفوظ اور کام کرنے کی حالت میں ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے چھوڑا جانے والا یہ چوتھا سیٹلائٹ ہے۔ گزشتہ سال 2025 میں چین نے پاکستان کے لیے تین سیٹلائٹ لانچ کیے تھے۔ PRSC-EO3 کے ساتھ اب سیٹلائٹس کی کل تعداد چار ہو گئی ہے۔
پاکستان کی خلائی ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی
پاکستان ان سیٹلائٹس کو زمین کے مشاہدے، مواصلات، موسم کی پیش گوئی اور سکیورٹی کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چین کی مدد سے پاکستان اب خلائی ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ شراکت داری صرف زمینی بلکہ خلا تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔
پاکستان چین آل ویدر الائنس اب خلا میں بھی پھیلا
چین اور پاکستان کئی سالوں سے گہرے دوست ہیں۔ دونوں ممالک کو آل ویدر الائنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتحاد اب خلائی شعبے میں بھی مضبوط ہوا ہے۔ چین پاکستان کے لیے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس سے پاکستان کو اپنا خلائی پروگرام تیار کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ چین کے لیے یہ اپنے قریبی اتحادی کو مضبوط کرنے کا موقع بھی ہے۔
تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے پہلے غیر ملکی زائر
دو پاکستانی خلا نورد چین پہنچ گئے، تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے پہلے غیر ملکی زائرین بن گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آ گئی ہے۔ 24 اپریل کو دو نوجوان پاکستانی چین پہنچے۔ انہیں بیجنگ نے چین کے خلائی مشن کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ دونوں پاکستانی 25 اپریل بروز جمعہ چینی خلاباز سینٹر پہنچے۔ وہاں وہ اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ مکمل تربیت حاصل کریں گے۔