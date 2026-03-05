چین نے دفاعی بجٹ میں 275 بلین ڈالر کا اضافہ کر دیا
چین کے دفاعی بجٹ کے اعداد و شمار کو بڑے پیمانے پر فوج کی جدید کاری کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
Published : March 5, 2026 at 10:39 AM IST
بیجنگ: چین نے امریکی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی مسلح افواج کی جدید کاری کو مزید تیز کر دیا ہے۔ بیجنگ نے جمعرات کو اپنا دفاعی بجٹ بڑھا کر 275 بلین امریکی ڈالر کر دیا، جو کہ گذشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 25 بلین امریکی ڈالر زیادہ ہے۔
نئے بجٹ کے مطابق تقریباً 1.9 ٹریلین یوآن (تقریباً 275 بلین امریکی ڈالر) قومی دفاع کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ چینی وزیر اعظم لی کیانگ نے جمعرات کو نیشنل پیپلز کانگریس (این پی سی) میں پیش کی گئی اپنی ورک رپورٹ میں اس بات کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کے دفاعی اخراجات اہم متعلقہ اشاریوں میں نسبتاً معمولی ہیں، جن میں جی ڈی پی میں اس کا حصہ، فی کس دفاعی اخراجات، اور دفاعی اخراجات فی فوجی اہلکار شامل ہیں۔
گذشتہ سال چین نے سال 2025 کے لیے اپنے قومی دفاعی بجٹ میں 7.2 فیصد اضافہ کر کے 249 بلین امریکی ڈالر کرنے کا اعلان کیا، جو کہ سال 2024 کے مقابلے میں 17 بلین ڈالر کا اضافہ تھا۔ چین کے دفاعی اخراجات، جو کہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، گذشتہ برسوں سے مسلسل بڑھ رہے ہیں، جس سے بھارت اور دیگر پڑوسی ممالک پر اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
سال 2024 میں چین نے اپنے دفاعی بجٹ میں 7.2 فیصد کا اضافہ کرکے تقریباً 232 بلین امریکی ڈالر (1.67 ٹریلین یوآن) کر دیا تھا جو بھارت کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے۔ چین اپنی تمام مسلح افواج کی بڑے پیمانے پر جدید کاری کے پروگرام پر کاربند ہے۔
چین کے دفاعی بجٹ کے اعداد و شمار کو بڑے پیمانے پر فوجی جدید کاری کی روشنی میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس میں طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعمیر، جدید بحری اور فضائی جہازوں سمیت اسٹیلتھ طیاروں کی تیز رفتار تعمیر شامل ہے۔
مزید پڑھیں: جاپان نے 58 ارب ڈالر کے ریکارڈ دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی
ٹرمپ اور جن پنگ کا ایران پر تبادلہ خیال، امریکہ کا چین اور دیگر پر تہران سے علیحدگی کا دباؤ
چین اور ہندوستان 'اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار' ہیں: صدر شی