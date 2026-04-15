چین نے ایران کو فوجی امداد دینے کی خبروں کی تردید کی، 'امریکہ محصولات عائد کرتا ہے تو چین جوابی اقدامات کرے گا'
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نےایران کے خلاف مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیا،جس کے دوران تہران سمیت کئی بڑے شہروں پر حملے کیے گئے۔
Published : April 15, 2026 at 5:08 PM IST
بیجنگ(چین): چین نے ایران کو فوجی امداد فراہم کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ بدھ کے روز چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے میڈیا رپورٹس کی تردید کی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ چین ایران کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ لن نے کہا کہ اگر امریکہ ان رپورٹس کی بنیاد پر چین پر محصولات عائد کرتا ہے تو چین جوابی اقدامات کرے گا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "چین پر ایران کو فوجی مدد فراہم کرنے کا الزام لگانے والی میڈیا رپورٹس مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔ اگر امریکا نے ان الزامات کی بنیاد پر چین پر محصولات میں اضافہ کیا تو چین جوابی اقدامات کرے گا۔"
اس سے قبل پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ابھی تک ان سے بات نہیں کی ہے لیکن وہ جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ہمارے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی اسے ختم ہوتے دیکھنا چاہیں گے۔ وہ یقیناً اسے ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھ سمیت ہر کوئی اسے ختم ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کے گروپ کو جوہری ہتھیار نہیں دے سکتے جنہوں نے 47 سال سے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔"
امریکی انٹیلی جنس معلومات اور چینی قیادت کے ساتھ ممکنہ رابطے کے بارے میں سی این این کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، ٹرمپ نے واضح کیا کہ انھوں نے اس معاملے پر شی سے براہ راست بات نہیں کی، لیکن خبردار کیا کہ اگر بیجنگ نے تہران کو فوجی مدد فراہم کی تو اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
"اگر چین ایسا کرتا ہے تو چین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟" ٹرمپ نے کہا۔ ان پیشرفتوں کے درمیان، ٹرمپ نے تصدیق کی کہ ان کا پہلے سے ملتوی کیا گیا دورہ چین اگلے ماہ کے لیے دوبارہ شیڈول کر دیا گیا ہے۔
ٹروتھ سوشل پر ایک تفصیلی پوسٹ میں، ٹرمپ نے تبدیل شدہ شیڈول کی تصدیق کی اور واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان سفارتی بات چیت کے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا۔
"چین کے انتہائی قابل احترام صدر شی جن پنگ کے ساتھ میری ملاقات، جو پہلے ایران میں ہمارے فوجی آپریشن کی وجہ سے ملتوی ہوئی تھی، کو ری شیڈول کر دیا گیا ہے اور یہ 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہو گی۔خاتون اول میلانیا اور میں اس سال کے آخر میں واشنگٹن ڈی سی میں صدر شی اور میڈم پینگ کی میزبانی بھی کریں گے۔