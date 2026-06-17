چین نے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا
وہیں پاکستان کے وزیر خارجہ ڈار نے ان مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرنے پر چین کی تعریف کی۔
By PTI
Published : June 17, 2026 at 4:04 PM IST
اسلام آباد: چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے منگل کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔
دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ کے بیچ مفاہمت کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس اتفاق رائے کو خطے میں پائیدار امن و استحکام کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔
وانگ نے کہا کہ "پاکستان کی فعال سفارتی رسائی اور مضبوط ثالثی کی کوششیں قابل تعریف ہیں، جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان پائیدار روابط کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں مدد کی"۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ چینی وزیر خارجہ نے "بین الاقوامی امن اور استحکام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف کی"۔ وہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور سفارت کاری کو آسان بنانے اور پاکستان کی کوششوں کی مسلسل حمایت کرنے پر چین کی تعریف کی۔
انہوں نے علاقائی امن و استحکام کی بحالی میں چین کے اہم کردار کو بھی تسلیم کیا۔ اسی کے ساتھ صدر شی جن پنگ کی چار نکاتی تجویز اور پاک چین پانچ نکاتی مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔
دونوں رہنماؤں نے فریقین کے درمیان طے پانے والے مفاہمت کو عملی جامہ پہنانے اور تمام تصفیہ طلب مسائل کے پرامن حل کے لیے مسلسل مصروفیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی معیشت، توانائی کی حفاظت اور بین الاقوامی تجارت کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی اہمیت کو نوٹ کیا۔
دونوں فریقین نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ کامیاب دورہ چین پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس کے نتائج پر مضبوط فالو اپ اور عملدرآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ڈار نے چین پاکستان اقتصادی راہداری 2.0 کے لیے مل کر کام کرنے اور دوطرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
بیان کے مطابق، دونوں فریق نے قریبی رابطے میں رہنے اور مشترکہ دلچسپی کے اہم دو طرفہ اور علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
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