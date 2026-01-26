چین اور ہندوستان 'اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار' ہیں: صدر شی
یوم جمہوریہ پر مبارکباد دیتے ہوئے چینی صدر جن پنگ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر اور ترقی کر رہے ہیں۔
Published : January 26, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 6:52 PM IST
بیجنگ: چین کے صدر شی جن پنگ نے پیر کو ہندوستان اور چین کو اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈریگن اور ہاتھی کا ایک ساتھ رقص کرنا دونوں ممالک کے لیے صحیح انتخاب ہے۔
اپنے ہندوستانی ہم منصب دروپدی مرمو کو 77 ویں یوم جمہوریہ پر مبارکباد دیتے ہوئے، شی جن پنگ نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات دونوں ممالک اور ان کے عوام کے بنیادی مفادات کے مطابق مسلسل بہتر اور ترقی کر رہے ہیں، اور یہ عالمی امن اور خوشحالی کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق، جن پنگ نے زور دے کر کہا کہ چین نے ہمیشہ اس بات پر یقین کیا ہے کہ اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار ہونے کے ناطے، ایک دوسرے کی کامیابی میں مدد کرنا، اور ڈریگن اور ہاتھی کی طرح ایک ساتھ رقص کرنا چین اور بھارت دونوں کے لیے صحیح انتخاب ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اس اہم اتفاق رائے پر عمل کریں گے کہ چین اور ہندوستان تعاون اور ترقی کے مواقع میں شراکت دار ہیں، اسٹریٹجک مواصلات کو مضبوط کریں گے، تبادلے اور تعاون کو وسعت دیں گے، ایک دوسرے کے خدشات کو دور کریں گے اور چین بھارت تعلقات کی صحت مند اور مستحکم ترقی کو فروغ دیں گے۔
ژنہوا کے مطابق، چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات، جو مشرقی لداخ میں تعطل کے بعد 2020 سے ٹھنڈ کا شکار تھے، وزیر اعظم مودی اور صدر شی جن پنگ کے درمیان دو سربراہی ملاقاتوں کے بعد بہتر ہونا شروع ہوئے۔ دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات 2024 میں کازان میں ہوئی تھی، اس کے بعد گزشتہ سال اگست میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران تیانجن میں ملاقات ہوئی تھی۔
پچھلے کچھ مہینوں میں، ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) پر چار سال سے زیادہ طویل فوجی تعطل کو ختم کرنے کے بعد اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں۔