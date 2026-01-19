چلی کے جنگلات میں شدید گرمی کے سبب لگی آگ، کئی گاؤں تباہ، پندرہ افراد ہلاک

چلی کے جنگلات میں شدید گرمی کے سبب لگی آگ، کئی گاؤں تباہ، پندرہ افراد ہلاک
چلی کے صدر نے ملک کے مرکزی بایوبیو خطے اور پڑوسی نوبل خطے میں "تباہ کی حالت" کا اعلان کیا ہے۔
Published : January 19, 2026 at 1:38 PM IST
پینکو (چلی): چلی کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اتوار کو لگنے والی زبردست آگ میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں ایکڑ جنگل جل گیا اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب جنوبی امریکی ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے ملک کے مرکزی بایوبیو خطے اور دارالحکومت سینٹیاگو سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نوبل کے علاقے میں "تباہ کی حالت" کا اعلان کیا ہے۔
چلی کے سکیورٹی منسٹر لوئیس کورڈیرو کے مطابق ایمرجنسی کے اس اعلان سے جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے فوج کے ساتھ بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اب تک 8,500 ہیکٹر (21,000 ایکڑ) جل چکا ہے۔ آگ نے 50,000 افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔
مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں
صدر بورک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر لکھا، "تمام وسائل دستیاب ہیں۔" لیکن مقامی حکام نے بتایا کہ اتوار کو گھنٹوں تک ہر طرف تباہی جاری رہی اور مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ بیوبیو علاقے کے ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے پینکو کے میئر روڈریگو ویرا نے کہا، "صدر بورک، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پچھلے چار گھنٹوں سے ہوں، پوری کمیونٹی جل رہی ہے اور یہاں حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے۔"
فائر فائٹرز آگ بجھانے کی شدت سے کوشش کر رہے تھے لیکن تیز ہواؤں اور شدید گرمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب کہ درجۂ حرارت 38 ڈگری سیلسیس سے اوپر پہنچ گیا۔
بہت سے لوگوں نے گھروں سے انخلاء نہیں کیا
مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد اچانک بھڑکنے والی آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں پھنس گئے۔ پینکو میں جائے وقوعہ کا جائزہ لینے والے 55 سالہ جان گزمین نے کہا، "بہت سے لوگوں نے انخلاء نہیں کیا۔ وہ اپنے گھروں میں ہی رہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آگ جنگل کے کنارے پر رک جائے گی۔" دھواں آسمان میں اٹھ رہا تھا، نارنجی دھند چھائی ہوئی تھی۔
اندھیرے میں بچوں کے ساتھ باہر بھاگے
جب کہ ملک بھر میں جل گئے گھروں کی کل تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے، بائیوبیو میں میونسپلٹی آف کونسیپسیون نے 253 گھروں کو تباہ ہونے کی اطلاع دی۔ پینکو سے تعلق رکھنے والے 52 سالہ جوآن لاگوس نے کہا، "ہم اندھیرے میں بچوں کے ساتھ باہر بھاگے۔" آگ نے قصبے کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، آگ نے کاروں، ایک اسکول اور ایک چرچ کو جلا دیا۔ جلی ہوئی لاشیں کھیتوں، گھروں، سڑکوں کے کنارے اور کاروں سے ملی ہیں۔