مغربی الاسکا میں 8 افراد کو لے جانے والا چارٹر طیارہ گر کر تباہ، تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری
NTSB الاسکا کے مطابق، طیارے نے انکروج سے اڑان بھری تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ کیپ نیوینہم میں گر کر تباہ ہو گیا۔
Published : August 21, 2026 at 9:18 AM IST
جونو، الاسکا: ایک وفاقی اہلکار نے اطلاع دی کہ ایک چارٹر طیارہ جمعرات کو مغربی الاسکا میں ایک دور دراز ریڈار سائٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں آٹھ افراد سوار تھے۔
اے پی نے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (این ٹی ایس بی) کے الاسکا ریجنل چیف کلنٹ جانسن کے حوالے سے بتایا کہ طیارے میں دو پائلٹ اور چھ مسافر سوار تھے۔ تاہم، اہلکار نے فوری طور پر ان کی حالت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
جانسن نے بتایا کہ طیارہ انکروج سے روانہ ہوا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ جمعرات کی سہ پہر کیپ نیوینہم کے قریب پہنچتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات ابتدائی ہیں۔
الاسکا ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر نے اطلاع دی ہے کہ اس نے کیپ نیوینہم لانگ رینج ریڈار سائٹ کے قریب "ہوائی جہاز سے متعلق واقعہ" کی رپورٹ کے بعد تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا ہے۔
سینٹر نے کہا کہ مزید معلومات دستیاب ہوتے ہی جاری کی جائیں گی۔ اس نے فوری طور پر واقعے سے متعلق سوالات کا جواب نہیں دیا۔
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