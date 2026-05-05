چینی فائر کریکر فیکٹری میں زبردست دھماکہ، اکیس ہلاک، کئی ایکڑ اراضی راکھ میں تبدیل

چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق دھماکہ پیر کو صوبہ ہنان کے چانگشا شہر میں آتش بازی کے ایک پلانٹ میں ہوا۔

چینی فائر کریکر فیکٹری میں زبردست دھماکہ (AFP)
By AP (Associated Press)

Published : May 5, 2026 at 10:20 AM IST

بیجنگ: چین کے وسطی صوبے میں آتش بازی کے کارخانے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 61 دیگر زخمی ہو گئے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے بتایا کہ دھماکہ پیر کی سہ پہر صوبہ ہنان کے چانگشا شہر میں آتش بازی کے ایک پلانٹ میں ہوا۔

سرکاری میڈیا چائنا ڈیلی نے کہا کہ یہ پلانٹ چانگشا کے زیرِ انتظام، کاؤنٹی سطح کے شہر لیو یانگ میں ہواشینگ فائر ورکس مینوفیکچرنگ اینڈ ڈسپلے کمپنی کے ذریعے چلایا جاتا تھا، جو کہ آتش بازی کا ایک مشہور پاور ہاؤس ہے۔ منگل کے روز سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کی فضائی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ سائٹ کے بعض علاقوں میں سفید دھواں اب بھی اُبل رہا ہے، جس میں تنصیبات (فیسیلیٹیز) منہدم یا تباہ ہو گئی ہیں۔

لیو یانگ ہواشینگ فائر ورکس مینوفیکچرنگ کمپنی میں دھماکہ

ایجنسی کی خبر کے مطابق چین میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکے سے کم از کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل، سی سی ٹی وی کے مطابق، دھماکہ پیر کی شام تقریباً 4 بج کر 43 منٹ پر صوبہ ہنان کے شہر لیو یانگ میں واقع لیو یانگ ہواشینگ فائر ورکس مینوفیکچرنگ اینڈ ڈسپلے کمپنی میں ہوا۔ جائے وقوعہ سے ابھرنے والی ویڈیوز میں مسلسل دھماکوں کا ایک سلسلہ دکھایا گیا، جس میں پہاڑوں سے گھرے دیہی علاقے میں دھوئیں کے بڑے بڑے بادل آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ یہ رپورٹ نیوز ایجنسی اے ایف پی نے شائع کی ہے۔

عمارتیں جو کھڑی تھیں، جن میں سے کئی کی چھتیں اڑ چکی

ایک دن بعد سی سی ٹی وی کے ذریعے حاصل کی گئی ڈرون فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ علاقہ جہاں کبھی عمارتیں کھڑی تھیں اب جلے ہوئے ملبے سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ ریسکیو ورکرز اور بھاری مشینری (کھدائی کرنے والے) ملبے کو نکال رہے تھے۔ ان چند عمارتوں سے دھواں اب بھی اٹھ رہا تھا جو کھڑی تھیں، جن میں سے کئی کی چھتیں اڑ چکی تھیں۔ چین کی مرکزی حکومت نے امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے فیلڈ ماہرین کو روانہ کیا ہے اور 480 سے زیادہ ریسکیو اہلکاروں کو فوری طور پر تلاش اور بچاؤ مشن کے لیے جائے وقوع پر تعینات کیا گیا ہے۔

3 کلومیٹر کے دائرے کو کنٹرولڈ زون قرار دیا گیا

سائٹ کے ارد گرد 3 کلومیٹر کے دائرے کو ایک کنٹرولڈ زون قرار دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس کے رہائشیوں کو خالی کر دیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ پولیس نے کمپنی کی انتظامیہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہے۔ دریں اثنا، چینی صدر شی جن پنگ نے زخمیوں کے علاج اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے "ہر طرح سے کام کرنے" پر زور دیا ہے اور ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانے کا عہد کیا ہے، سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے منگل کو یہ رپورٹ کیا۔

چین میں حفاظتی ضوابط کمزور ہونے کی وجہ سے حادثات

یہ بات قابل غور ہے کہ لیو یانگ آتش بازی کا ایک بڑا مرکز ہے، جو کبھی کبھی تقریباً 60 فیصد سے کچھ کم آتش بازی چین کے اندر اور کبھی کبھی تقریباً 70 فیصد سے کچھ کم بیرون ملک برآمد کرتا ہے۔ چین میں حفاظتی ضوابط کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس طرح کے صنعتی حادثات خاص طور پر آتش بازی کی صنعت میں ہوتے ہیں۔ صرف پچھلے سال ہینان میں ایک اور آتش بازی کے کارخانے میں ہونے والے دھماکے میں نو افراد ہلاک ہوئے تھے، جب کہ 2023 میں شمالی شہر تیانجن میں رہائشی عمارتوں میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فروری میں ہوبی اور جیانگ سو صوبوں میں آتش بازی کی دکانوں میں الگ الگ دھماکوں میں بالترتیب 12 اور 8 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔

