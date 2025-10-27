حماس اور فلسطین حامی کیتھرین کونولی آئرلینڈ کی نئی صدر منتخب
نو منتخب صدر Catherine Connolly بائیں بازو کی، اسٹیبلشمنٹ مخالف شخصیت ہیں جو غزہ پر کھل کر بولتی ہیں۔
Published : October 27, 2025 at 9:53 AM IST
لندن: آئرلینڈ نے اگلے سات سالوں کے لیے ایک آزاد قانون ساز کو اپنے صدر کے طور پر منتخب کیا ہے جو طویل عرصے سے فلسطینیوں کی حمایت میں بولتی رہی ہیں۔ نو منتخب صدر لمبے عرصے سے یورپی یونین کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی رہی ہیں۔
بائیں بازو کی آزاد 68 سالہ کیتھرین کونولی نے ہفتے کے روز بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 63 فیصد ووٹ حاصل کیے۔ انھوں نے سابق کابینہ کی وزیر ہیدر ہمفریز کو آرام سے شکست دے دی۔
اگرچہ آئرش صدور بڑے پیمانے پر رسمی کردار کے حامل ہوتے ہیں اور ان کے پاس قوانین کی تشکیل جیسے انتظامی اختیارات نہیں ہوتے، وہ عالمی سطح پر آئرلینڈ کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہیں اکثر بڑے مسائل پر متحد آواز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کونولی، مائیکل ڈی ہگنس کی جگہ لیں گی۔ وہ ایک مقبول صدر ہیں جو غزہ کی جنگ اور نیٹو کے اخراجات کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں آواز اٹھاتی رہی ہیں۔
کونولی نے ہفتے کے روز "ایک جامع صدر" بننے کا عہد کیا جو تنوع کو فروغ دے گیں اور "امن کی آواز" بنیں گیں۔
کونولی کے پس منظر اور خیالات پر ایک نظر:
آزاد قانون ساز سے صدر تک
کونولی دو بیٹوں کی ماں ہیں، 2016 میں پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے کے بعد سے تین بار گیلوے ویسٹ کی آزاد قانون ساز کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ 2020 میں وہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی ڈپٹی اسپیکر بننے والی پہلی خاتون بن گئیں۔
کونولی کے پاس طبی نفسیات اور قانون کی ڈگریاں ہیں، اور سیاست میں آنے سے پہلے وہ ایک وکیل تھیں۔
کونولی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اس وقت کیا جب وہ 1999 میں گالوے سٹی کونسل کی لیبر پارٹی کی رکن منتخب ہوئیں۔ پانچ سال بعد، وہ گالے شہر کی میئر منتخب ہوئیں۔ انھوں نے 2007 میں لیبر چھوڑ دی۔
اسرائیل پر تنقید
کونولی نے غزہ جنگ پر اسرائیل پر تنقید کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ستمبر میں انھوں نے حماس کو "فلسطینی عوام کے تانے بانے کا حصہ" قرار دے دیا تھا جس کے بعد عالمی سطح پر بحث شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے میں عسکریت پسند گروپ کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کرنے پر نو منتخب آئرش صدر کی تنقید کی تھی۔
حالانکہ بعد میں کونولی نے کہا کہ انھوں نے حماس کے اقدامات کی "مکمل مذمت" کی، جبکہ اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کرنے پر بھی تنقید کی۔
یہ بھی پڑھیں: