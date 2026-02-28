بولیویا: بینک نوٹ لے جا رہا طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک، بکھری نوٹوں کو لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے لوگ
بولیویا کی فضائیہ کا ہرکولیس طیارہ مرکزی بینک سے نئے نوٹ لے کر دوسرے شہروں میں جا رہا تھا۔
لاپاز (بولیویا): جنوبی امریکی ملک بولیویا میں جمعہ کے روز ایک کارگو طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوگئے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ کارگو طیارہ بولیویا کے دارالحکومت لا پاز کے قریب کریش ہو گیا، جس سے ہائی وے پر تقریباً ایک درجن گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور 15 لوگوں کی موت ہو گئی۔
اہلکار نے یہ واضح نہیں کیا کہ حادثے میں مرنے والے افراد طیارے میں سوار تھے یا لا پاز میں ہوائی اڈے کے قریب ہائی وے پر کھڑی گاڑیوں میں تھے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کے مطابق طیارہ رن وے سے پھسل کر ایل آلٹو میں گاڑیوں سے ٹکرا گیا اور پھر پاس کے ایک کھیت میں جا کر رک گیا۔ طیارے کا ملبہ، ٹوٹی ہوئی کاریں اور لاشیں سڑک پر بکھری پڑی تھیں۔ فائر بریگیڈ کے ایک اہلکار کے مطابق کم از کم 15 گاڑیاں اس میں شامل تھیں۔
فائر فائٹرز نے طیارے میں لگی آگ پر قابو پالیا۔ حادثے کے بعد حکام نے ٹرمینل آنے جانے والی تمام پروازوں کو عارضی طور پر روک دیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا ایئرکرافٹ بولیوین ایئر فورس کا ہرکولیس طیارہ تھا جو مرکزی بینک سے نئے نوٹ لے کر دوسرے شہروں میں جا رہا تھا۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کے مطابق حادثے کے بعد ایئرپورٹ کے باہر بہت سے پیسے بکھرے پڑے تھے اور سینکڑوں لوگ بکھری نوٹوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ پولیس کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے اینٹی رائٹ گیئر کا استعمال کرنا پڑا۔