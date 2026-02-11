کینیڈا: اسکول میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، 25 لوگ زخمی
جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو انہیں چھ لاشیں ملی جن میں ایک مشتبہ شخص کی لاش بھی شامل ہے۔
Published : February 11, 2026 at 11:59 AM IST
وینکوور، کینیڈا: کینیڈا کے شمال مشرقی برٹش کولمبیا کے دیہی علاقے میں واقع ٹمبلر سیکنڈری اسکول میں ایک مشتبہ شخص نے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوگئے، جو خطے کی حالیہ تاریخ کے مہلک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔
پولیس نے بتایا کہ انہیں ٹمبلر رج سیکنڈری اسکول میں منگل، 10 فروری کو تقریباً 1:20 بجے دوپہر گولیاں چلنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر الرٹ جاری کیا، جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات شروع کیں۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس (آر سی ایم پی) نے تصدیق کی کہ ہائی اسکول کے اندر چھ افراد مردہ پائے گئے۔ ایک اور زخمی ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
پولیس نے ملزم کو بھی مردہ حالت میں پایا
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ مشتبہ حملہ آور بھی مردہ پایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس نے خود کو زخمی کیا ہے۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ دوسرا مشتبہ بھی اس میں ملوث تھا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ واقعے میں زخمی ہونے والے 25 افراد زیر علاج ہیں۔ پولیس نے ٹمبلر رج اور آس پاس کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کا خاکہ بھی جاری کر دیا ہے۔ خاکہ بھورے بالوں والی خاتون کا ہے۔
گھر کے اندر رہیں
پولیس نے مقامی رہائشیوں کو ایک الرٹ جاری کیا ہے، ان پر زور دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں اور غیر ضروری نمائش سے گریز کریں۔ اگر وہ کسی کو مشتبہ دیکھیں تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور اپنے دروازے بند رکھیں۔ پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس (RCMP) کے اضافی افسران بشمول میجر کرائمز یونٹ، تفتیش میں مدد کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ حکام مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کے ساتھ مل کر طلباء کو ان کے والدین اور سرپرستوں سے ملانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
نارتھ ڈسٹرکٹ کمانڈر سپرنٹنڈنٹ کین فلائیڈ نے کہا، "یہ ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور انتہائی سنگین صورتحال تھی۔ اسکول اور آس پاس کی کمیونٹی کا تعاون ہماری تحقیقات میں انتہائی مددگار ثابت ہوا ہے۔ ہم متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔