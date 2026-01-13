کیا ڈنمارک گرین لینڈ کا دفاع کر سکتا ہے؟ امریکہ اور ڈنمارک کی فوجی طاقت ایک نظر میں
امریکہ کا پورا فوجی نظام اس وقت ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہے۔
Published : January 13, 2026 at 3:25 PM IST
حیدرآباد: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہیں۔ یہ افواہ ہے کہ ٹرمپ نے خصوصی کمانڈوز کو گرین لینڈ پر حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ خصوصی کمانڈوز کے لیے اس حکم پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ نہ تو گرین لینڈ اور نہ ہی ڈنمارک امریکی فوجی طاقت کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان دونوں ممالک کی عسکری طاقت امریکی فوجی طاقت کے مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں امریکہ اور ڈنمارک کی فوجی طاقت کے بارے میں مزید جانیں۔
گرین لینڈ ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے۔ ڈنمارک اپنے دفاع کا ذمہ دار ہے۔ آئیے گرین لینڈ کے دفاع کے لیے ڈنمارک کی صلاحیتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
گلوبل فائر پاور 2025 انڈیکس کے مطابق، ڈنمارک 145 ممالک میں 45ویں نمبر پر ہے، جب کہ امریکہ کا نمبر 1 ہے۔
|فوجی طاقت کا موازنہ: امریکہ اور ڈنمارک
|امریکہ
|ڈنمارک
|طاقت
|1
|45
|آبادی
|تقریباً 342 ملین
|تقریباً 5.97 ملین
|اراضی کا رقبہ
|9,833,517 مربع کلومیٹر
|43,094 مربع کلومیٹر
|فعال اہلکار
|1.3 ملین سے زیادہ
|20000
|ریزرو اہلکار
|تقریباً 800,000
|12000
|نیم فوجی
|4640
|51000
|ٹینکس
|391,000 سے زیادہ
|44
|بکتر بند گاڑیاں
|671
|3856
|خود سے چلنے والی توپ خانہ
|1212
|19
|راکٹ پروجیکٹر
|641
|8
|کل طیارے
|13,000 سے زیادہ طیارے (بشمول ہزاروں لڑاکا طیارے، حملہ آور طیارے اور ہیلی کاپٹر)
|117 (بشمول تقریباً 31 لڑاکا/انٹرسیپٹر طیارے)
|میرینز (بحریہ)
|440 (بشمول 11 طیارہ بردار بحری جہاز، 70 آبدوزیں اور متعدد تباہ کن)
|50 (بشمول 9 فریگیٹس اور گشتی جہاز شامل ہیں)
فوجی طاقت میں امریکہ کا نمبر ایک، پلڑا بھاری
دنیا کی نمبر 1 فوجی طاقت اور 45ویں نمبر پر موجود ڈنمارک کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ امریکہ تمام فوجی پیرامیٹرز پر ڈنمارک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس سے امریکہ کو فوجی تصادم کی صورت میں ایک اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف ڈنمارک کے بلند حاصلے کی بات ہوگی کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے۔
ڈنمارک اور گرین لینڈ کی کہانی جانیں
گرین لینڈ 1721 سے ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے، یعنی یہ امریکہ کے بننے سے 55 سال پہلے کی بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1940 میں جرمنی کے ڈنمارک پر حملہ کرنے کے بعد ریاستہائے متحدہ نے گرین لینڈ پر مختصر طور پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد 1945 میں ڈنمارک کا کنٹرول واپس آ گیا۔
ڈنمارک کے وزیر دفاع نے امریکہ کو خبردار کر دیا
ڈنمارک کے وزیر دفاع نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوجیوں نے گرین لینڈ پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ڈنمارک کے فوجیوں کو بغیر حکم کے بھی گولی چلانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات 1952 کی ایک ہدایت میں کہی گئی ہے، جس کی ڈنمارک کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ وہ ابھی تک نافذ العمل ہے۔ یہ اصول و قاعدہ اپریل 1940 میں نازی جرمنی کے ڈنمارک پر حملے کے بعد بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مواصلاتی بلیک آؤٹ ہوا۔ یہ ہدایت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ فوجی، ملک کا دفاع کر سکتے ہیں چاہے ان کا اپنے لیڈروں سے رابطہ ختم ہو جائے اور یہ آج بھی نافذ العمل ہے۔
گرین لینڈ کے دفاع کا ذمہ دار کون ہوگا؟
ڈنمارک کی مسلح افواج کو چار اہم شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رائل ڈینش آرمی، رائل ڈینش ایئر فورس، رائل ڈینش نیوی اور آرکٹک کمانڈ - ایک مشترکہ کمانڈ جو خاص طور پر گرین لینڈ اور فیرو جزائر کی خودمختاری کے لیے ذمہ دار ہے۔ مشترکہ آرکٹک کمانڈ - جزیرے پر ڈنمارک کی فوجی اتھارٹی - اس بات کا تعین کرے گی کہ حملہ کیا ہے اور اس کے دفاع میں سب سے آگے ہوگا۔
رائل ڈینش مسلح افواج کی خدمات
جوائنٹ آرکٹک کمانڈ ڈنمارک ایک مشترکہ آپریشنل علاقائی کمانڈ ہے جس میں رائل ڈینش مسلح افواج کی تمام خدمات بشمول بحریہ، فضائیہ، خصوصی افواج اور فوج کے اہلکار شامل ہیں۔ اس میں ڈنمارک، گرین لینڈ اور جزائر فیرو کے شہری بھی شامل ہیں۔
ذمہ داری کے جغرافیائی علاقے میں 200 ناٹیکل میل فیروز فشری زون، گرین لینڈک اکنامک زون اور گرین لینڈ سرچ اینڈ ریسکیو ریجن (SRR) میں شامل اضافی علاقے شامل ہیں۔ دیگر اہم کاموں میں سمندری آلودگی کی روک تھام، ماہی گیری کا معائنہ، تلاش اور بچاؤ، ہائیڈرو گرافیکل سروے اور سرکاری سائنس مشنز اور سول سوسائٹی کی مدد شامل ہیں۔
امریکہ کو ڈنمارک پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں: ماہرین
خارجہ پالیسی کے ماہرین کے مطابق ڈنمارک کے حکام ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی مداخلت کی دھمکیوں پر حیران ہیں، کیونکہ امریکا کے پاس پہلے ہی وہاں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کا ایک دیرینہ معاہدہ ہے۔
1951 میں، امریکہ اور ڈنمارک نے ایک غیر معروف دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے امریکہ کو گرین لینڈ کے علاقے کو فوجی استعمال کے لیے بہتر بنانے اور عام طور پر تیار کرنے اور وہاں سہولیات اور ساز و سامان کی تعمیر، تنصیب، دیکھ بھال اور چلانے کی اجازت ملی۔ کوپن ہیگن میں ڈینش انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر محقق میکل رونج اولیسن نے امریکی عالمی کاروباری میگزین فارچیون کو بتایا کہ "یہ معاہدہ بہت آزاد خیال ہے، یہ بہت کھلا ہے۔"
اس معاہدے کے تحت، امریکہ تقریباً کسی بھی حفاظتی مقصد کو حاصل کر سکے گا جس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی وسیع شرائط کو دیکھتے ہوئے، اولیسن نے مزید کہا، "یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ امریکہ کو اس وقت گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑے گی۔"
1951 گرین لینڈ دفاعی معاہدہ
ریاستہائے متحدہ اس علاقے کے "اجتماعی دفاع" کے ساتھ ساتھ پورے شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کے علاقے کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی اور ساز و سامان تعینات کر سکتا ہے۔ یہ ایک دفاعی نیٹ ورک ہے جس میں امریکی سرزمین شامل ہے۔ 1951 کے معاہدے کے تحت امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈنمارک کی آزادی کا احترام کرے اور گرین لینڈ کے لوگوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دے۔
یہ امریکی حکام کو فوجی استعمال کے لیے علاقوں کو تیار کرنے اور اپ گریڈ کرنے، اڈے بنانے، چلانے اور محفوظ بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی حمایت، امریکی اہلکاروں کی تعیناتی اور ادائیگی، نامزد علاقوں میں فوجی فضائی اور سمندری سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے اور آپریشنز کی حمایت کے لیے بندرگاہوں اور رسائی کے چینلز کو بہتر بنانے کا اختیار دیتا ہے۔