حکومت کے خلاف ایک اور طلباء بغاوت، بلغاریہ میں حکومت نے استعفیٰ دے دیا
یورو زون میں شمولیت سے چند ہفتے قبل ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔
Published : December 11, 2025 at 10:44 PM IST
صوفیہ، بلغاریہ: بلغاریہ کی حکومت نے جمعرات کو استعفیٰ دے دیا ۔ یورو زون میں شامل ہونے سے چند ہفتے قبل ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ملک کے اقلیتی اتحاد نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اتحاد کی قیادت سینٹر دائیں جماعت GERB پارٹی کر رہی ہے۔ حکومت نے مستعفی ہونے کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب پارلیمنٹ میں اقتصادی بدانتظامی پر اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ ڈالے جانے تھے۔ اس عدم اعتماد کی تحریک میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے ساتھ بڑھتے ہوئے عوامی غم و غصے کی حمایت کی گئی تھی۔
وزیر اعظم روزن زیلیازکوف نے پارلیمنٹ میں صحافیوں کو بتایا کہ "آج کے عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے، حکومت مستعفی ہو رہی ہے۔"
حکومت کے بجٹ میں زیادہ ٹیکسوں، سماجی تحفظ میں اضافے اور اخراجات میں اضافے کے منصوبوں کے بعد بدھ کے روز مظاہرے شروع ہوئے۔ حالانکہ مظاہروں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بعد میں 2026 کا متنازعہ بجٹ پلان واپس لے لیا۔
مظاہرین کے مطالبات میں وسعت آ گئی تھی جس میں مرکز کی دائیں بازو کی حکومت سے دستبرداری کا مطالبہ بھی شامل تھا۔
وزیراعظم زیلیازکوف نے حکومت مخالف مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "قومی اسمبلی کے فیصلے اس وقت معنی خیز ہوتے ہیں جب وہ عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہیں۔" "ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں جہاں معاشرہ ہم سے توقع کرتا ہے۔"
صوفیہ کے یونیورسٹیوں کے طلباء احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ مظاہرے کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ان کی تعداد گزشتہ ہفتے کی ریلیوں سے کہیں زیادہ تھی جس میں 50,000 سے زیادہ لوگ شامل ہوئے۔ ڈرون ویژول پر مبنی میڈیا کے اندازوں کے مطابق مظاہرین کی تعداد 100,000 سے زیادہ ہے۔
مظاہرین کی مایوسیوں کا مرکز بلغاریائی سیاست دان اور اولیگارچ ڈیلیان پیوسکی کا کردار ہے، جسے ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ دونوں نے منظور کیا ہے، اور جس کی ایم آر ایف نیو بیگننگ پارٹی حکومت کی حمایت کرتی ہے۔ پیوسکی پر مخالفین کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کو اولیگرک مفادات کے مطابق بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ "ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو آئندہ ہونے والے عدم اعتماد کے ووٹ میں حمایت حاصل ہو گی۔ قطع نظر قومی اسمبلی کے فیصلے اس وقت اہم ہوتے ہیں جب وہ خودمختار کی مرضی کی عکاسی کرتے ہوں"۔
6.4 ملین آبادی والا بلغاریہ ملک یکم جنوری کو اپنی قومی کرنسی لیو سے یورو میں تبدیل ہو کر یورو زون کا 21 واں رکن بننے والا ہے۔
