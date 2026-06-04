'ڈونلڈ ٹرمپ' نامی بھینسے کے قسمت کھل گئی، بنگلہ دیش کے چڑیا گھر میں خوب ہورہی خدمت
نایاب البینو (سفید) بھینسے کو اس کے مخصوص سنہری بالوں اور امریکی صدر ٹرمپ سے مشابہت کی وجہ سے"ڈونلڈ ٹرمپ" کا نام دیا گیا تھا۔
Published : June 4, 2026 at 11:32 AM IST
ڈھاکہ، بنگلہ دیش: سنہری بالوں اور 700 کلوگرام وزنی، ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ہفتے قومی چڑیا گھر لائے گئے جہاں انھیں دیکھنے کے لیے پورے بنگلہ دیش سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔
نایاب البینو بھینسا اس وقت سرخیاں بٹورنے لگا جب ایک کسان نے دیکھا کہ اس کے سنہرے بال امریکی صدر کے مخصوص ہیئر اسٹائل سے مشابہ ہیں۔ پیلے سینگوں والے ممالیہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد، لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے ڈھاکہ کے باہر ایک فارم میں آنا شروع ہو گئی۔
اس جانور کو اصل میں عیدالاضحیٰ کے موقع پر ذبح کیا جانا تھا۔ لیکن سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، حکومت نے اسے دارالحکومت کے چڑیا گھر میں منتقل کرنے کا حکم دیا، جہاں شدید گرمی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آرہے ہیں۔
چڑیا گھر کے ایک کارکن نے اس بھینسے کو خوب لاڈ پیار کیا، اس کے بالوں کو ایک طرف برش کیا اور اسے پانی سے نہلایا تاکہ اسے ٹھنڈا رکھا اور اس کے آگے پیچھے دو پنکھے لگا دیے۔
ڈھاکہ کے ایک طالب علم محمد نسیم نے کہا، ’’اس کی آنکھوں، بالوں کے انداز اور جلد کے رنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے مشابہت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ، " جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مخصوص شخصیت اور طرز زندگی ہے، یہ بھینس، وائرل ہونے کے بعد، اب اسی قسم کی زندگی گزار رہی ہے، بہت زیادہ توجہ اور خصوصی سلوک سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔"
مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ نمائش میں ابتدائی طور پر ایک نشانی شامل تھی جس میں کہا گیا تھا "ڈونلڈ ٹرمپ"، جسے بعد میں ہٹا دیا گیا ہے۔ چڑیا گھر کے کیوریٹر کو ہفتے کے روز برطرف کر دیا گیا، حالانکہ برطرفی کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی۔
بھینسے کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر کا دورہ کرنے والے ڈھاکہ کے رہائشی محمد جوینال عدیدین نے کہا، "ایک فارمی جانور کو دنیا کے سب سے بااثر لیڈروں میں سے ایک کا نام دینا یقیناً غلط کام تھا۔" اس نے مزید کہا کہ، "یہ بے عزتی لگتی ہے۔ میرے خیال میں جس کسان نے یہ کیا اس نے غلط فیصلہ کیا۔"
بھینسے کو عید الاضحی سے پہلے فروخت کیا گیا تھا، جسے "قربانی کی عید" بھی کہا جاتا ہے۔ جب وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے پولیس کو اسے تحویل میں لینے کا حکم دیا تو حکام نے خریدار کو رقم واپس کر دی۔
بنگلہ دیش کے جنوب مغربی شہر جاشور سے چڑیا گھر کا دورہ کرنے والے محمد حبیب الرحمان نے کہا، "عید سے پہلے سے، میں فیس بک پر پوسٹس دیکھ رہا تھا کہ 'ڈونلڈ ٹرمپ' کو قربان کیا جائے گا، بعد میں، میں نے سنا کہ اسے قربان کرنے کے بجائے چڑیا گھر میں رکھا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا، " میں نے سوچا کہ میں چڑیا گھر آؤں اور 'ڈونلڈ ٹرمپ' کو دیکھوں۔"
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