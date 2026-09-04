نیپال میں بدھ مت کے پیروکار لاپتہ کنبہ کے افراد کی علامتی آخری رسومات کر رہے ہیں ادا
یہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ یہ ایک چتا ہے۔ یہاں، کامیش اپنے خاندان کے 17 افراد کو الوداع کہہ رہا ہے۔
Published : September 4, 2026 at 7:06 PM IST
نواکوٹ: نیپال میں 26 اگست کو آنے والے تباہ کن سیلاب کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا۔ اس تباہ کن قدرتی آفت میں اب تک 1,259 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں جب کہ 5,000 سے زائد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ اتنے عرصے سے اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملنے پر ان کے اہل خانہ نے اب علامتی جنازے ادا کرنا شروع کر دیے ہیں۔
ماتھے کی اپنے لاپتہ کنبہ کے افراد سے ملنے کی امید اب ٹوٹ چکی ہے۔ یہاں، نیپال میں بدھ مت کے پیروکار سیلاب میں لاپتہ ہونے والے خاندان کے افراد کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں ایک لاٹھی، کامیش سنگھ تمانگ نے افسوس سے کپڑے کے چھوٹے بنڈلوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا جو احتیاط سے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اسے جلایا جا رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً، انہوں نے چھڑی کے ساتھ ڈھیر کو آہستہ سے ایڈجسٹ کیا تاکہ اسے گرنے سے بچایا جا سکے، اور آگ جلتی رہے۔
یہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ یہ ایک چتا ہے۔ یہاں، کامیش اپنے خاندان کے 17 افراد کو الوداع کہہ رہا ہے جو 26 اگست کو نیپال میں تباہ کن سیلاب میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ چتا کے شعلے بھڑکتے اور اٹھتے ہیں۔ لواحقین، اپنے لاپتہ پیاروں کو مردہ سمجھ کر، ان کی روح کو آخری الوداعی دینے کے لیے پانی کے چند قطرے یا کولڈ ڈرنک، بسکٹ، چپس اور دیگر نمکین پیش کرتے ہیں۔ چتا کو جلانے والے گھر والے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں نم ہیں اور وہ اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں۔
نیپال تبت سرحد کے قریب 26 اگست کو برف اور چٹانوں کے برفانی تودے کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے شمالی اور وسطی نیپال کے کئی قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔
اس خوفناک آفت کے دن، ایک 40 سالہ شخص کچھ پھل دار درختوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور پہاڑوں میں کھیتی باڑی کر رہا تھا۔ جب سیلاب کا پانی نیپال-تبت سرحد کے قریب راسووا ضلع میں واقع اس کے گاؤں تیرو میں آیا تو اس کے خاندان کے بیشتر افراد پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے۔ اس خوفناک قدرتی آفت سے صرف وہی لوگ بچے جو اونچی جگہ پر تھے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اپنا دکھ بانٹتے ہوئے، کامیش نے کہا، "میرے بھائی، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں، بھانجے، بھانجی، اور ایک بہو سب غائب ہو گئے ہیں، یعنی وہ لاپتہ ہیں۔ میرے خاندان کے سترہ افراد، جن کی عمریں 11 سے 45 سال کے درمیان ہیں، لاپتہ ہیں۔ ہم نے گزشتہ 9 دنوں سے دریائے ترشولی کے کنارے ان کو تلاش کیا لیکن ہماری قسمت اتنی خراب ہے کہ ہمیں ان کی لاشیں بھی نہیں مل سکیں۔
کامیش نے یہاں جو کہا وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے چھوٹے بچوں کو بسکٹ ویفرز، آلو کے چپس، مکسچر، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ اور کینڈی دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کو یہ سب بہت پسند ہیں۔ کامیش نے کہا کہ میں اکثر بچوں کو ایسی چیزیں کھانے سے منع کرتا اور انہیں ڈانٹتا۔
کامیش نے بتایا کہ اس نے آج اپنے گمشدہ بچوں کا بہت سا پسندیدہ کھانا خریدا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوگئیں اور آواز رندھ گئی۔
کامیش بدھ مت ہے۔ اس کی برادری کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے لاپتہ خاندان کے افراد کی آخری رسومات ادا کرے تاکہ وہ سکون سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ چونکہ اس کے علاقے میں ہونے والی تباہی نے ہر چیز کو مکمل طور پر درہم برہم کر دیا تھا، اس لیے اس نے نواکوٹ ضلع کے ڈھونگے قصبے میں ایک مندر جانے کا فیصلہ کیا، جو اسی دریائے ترشولی کے کنارے واقع ہے جس نے تباہی مچائی تھی۔
کامیش نے کہا کہ انہوں نے اس مندر کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کے علاقے کی صورتحال بہت سنگین ہے۔ رسومات کے لیے ضروری سامان کا حصول بہت مشکل ہوتا۔ ہر لاپتہ شخص کے لیے 'کُش' (ایک قسم کی گھاس جو موزوں سمجھی جاتی ہے) سے چھوٹے مجسمے بنائے گئے۔ انہیں کپڑے کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو کفن کے طور پر کام کرتے تھے اور پھر آخر میں، انہیں جلا دیا گیا۔
تاہم، کامیش اکیلا نہیں تھے جو علامتی آخری رسومات ادا کر رہے تھے۔آخری رسومات 40 لاپتہ بدھ مت کے پیروکاروں کی تھیں اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ رسووا ضلع کے شمالی کائی گاؤں کا پیمبا لاما ان میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے بھائی اور چچا سمیت اپنے خاندان کے چار افراد کو آخری الوداع کہہ رہے تھے۔
پیمبا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ یہ رسومات کہیں بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن یہ مندر سب سے قریب اور محفوظ تھی۔ ان کے گاؤں اور دیگر قریبی گاؤں کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اپنے لاپتہ رشتہ داروں کے لیے ایسی رسومات ادا نہیں کی ہیں۔ وہ بھی جلد یا دیر ایسا کریں گے لیکن فی الحال خراب موسم رکاوٹ ہے۔
یہاں، کامیش، پیمبا، اور کچھ دوسرے لوگ اپنے لاپتہ پیاروں کی علامتی آخری رسومات ادا کرنے پہنچے۔چتا کو ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے، جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں نے بدھ راہبوں کی طرف سے کی جانے والی رسومات اور دعاؤں میں شرکت کے لیے مندر کے اندر پناہ لی۔ وہ عقیدت مند جن کے رشتہ دار سیلاب میں لاپتہ ہو گئے تھے وہ اپنی تصاویر لے کر آئے اور پادریوں کو دیے کہ منتروں، گھنٹیوں اور جھانجھوں کی آواز کے درمیان اندر جلائی گئی ایک چھوٹی سی آگ میں آخری رسومات ادا کی جائیں۔
ایک بدھ راہب نے لاپتہ افراد کی تصویریں ایک ایک کر کے آگ میں پھینکنا شروع کیا، جب کہ زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ وہ لاپتہ افراد کے لیے پھل، دیگر کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی بوتلیں بھی لائے تھے۔
ہیما لاما نے اس حادثے میں اپنے دو جوان بیٹوں کو کھو دیا۔انہوں کہا کہ جس چیز نے ان کا غم مزید بڑھا دیا وہ یہ تھا کہ اس کے چاہنے والوں کو اس طرح اچانک چھین لیا گیا اور اسے ان کی لاشیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔
ہیما لامہ، جن کے الفاظ میں واضح طور پر درد تھا، نے کہا کہ جب وہ آخری رسومات ادا کر چکی تھیں، تب بھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھیں کہ ان کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ اگر وہ زندہ اور محفوظ ہیں، یا کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ میرے پاس واپس آئیں گے۔ بدھ راہبوں نے کہا کہ روایت کے مطابق لاپتہ شخص کی آخری رسومات ساتویں دن سے شروع کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے عقیدت مند اس روایت پر عمل پیرا تھے۔