غزہ کی تعمیر نو، سیکورٹی اور گورننس پر مذاکرات شروع، 60 سے زائد ممالک کی شرکت
فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں برسلز میں غزہ کی تعمیر نو سے متعلق مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 7:40 AM IST
برسلز: 60 سے زائد وفود نے جمعرات کو برسلز میں ملاقات کی جس میں غزہ کی پٹی میں تعمیر نو، نظم و نسق اور سلامتی اور فلسطینی اتھارٹی کی مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
فلسطین ڈونر گروپ کا اجلاس فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں میں منعقد کیا گیا جس میں بات چیت کا اہم موضوع فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات تھا جس کا خاکہ امریکی امن منصوبے میں پیش کیا گیا تھا۔ واضح رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظوری ملی ہے۔
فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں نیم خودمختار علاقوں کا انتظام دیکھتی ہے۔ اب فلسطینی اتھارٹی جنگ کے بعد غزہ میں ایک اہم کھلاڑی بننے کے لیے نئے سرے سے زور لگا رہی ہے۔
فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ "فلسطین اور غزہ کو ایک قانونی حکومت، ایک قانون اور ایک انتظامیہ کے تحت دوبارہ متحد کرنا کوئی نعرہ نہیں ہے بلکہ استحکام اور جوابدہ حکمرانی کے لیے یہ واحد قابل عمل راستہ ہے۔" انہوں نے اسرائیل سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ "اگر مکمل طور پر نقصانات (غزہ میں) کی مرمت اور تعمیر نو کی کوششوں میں کردار ادا نہ کر سکے تو اہم ادائیگی کرے۔"
فلسطینی اتھارٹی کی سب سے بڑی مالی معاون یورپی یونین کو امید ہے کہ فلسطینی اتھارٹی گہری اصلاحات کے بعد غزہ پر مؤثر طریقے سے حکومت کر سکے گی۔ لیکن واشنگٹن کا مطالبہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی میں پہلے اصلاحات ہوں۔ حالانکہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کے لیے کسی بھی کردار کو مسترد کرتا آیا ہے۔
برسلز کے اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی تعاون کا کوئی وعدہ نہیں مانگا جائے گا۔ تعمیر نو کے لیے رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے مصر میں ایک آنے والی تقریب کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
اگرچہ خطے کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات میں اب تک کوئی مرکزی کھلاڑی نہیں ہے، یورپی یونین جنگ کے بعد غزہ کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں تیزی سے آواز اٹھا رہی ہے۔
27 ملکی بلاک یوروپی یونین غزہ کی پٹی کو محفوظ بنانے کے لیے 3000 فلسطینی پولیس اہلکاروں کو تربیت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نول باروٹ نے اس مشن کے لیے 100 فرانسیسی پولیس افسران دینے کا وعدہ کیا ہے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالس نے کہا کہ، "فلسطین میں جو عمل ہو رہا ہے اس کی رہنمائی اور مالک فلسطینیوں کو ہونا چاہیے۔"
یورپی یونین غزہ کے تقریباً 7,000 پولیس افسران کے بھرتی کرنے کی امید کررہی ہے۔ ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سروس کے لیے بات چیت کا کام سونپا گیا ہے لیکن اسے عوامی طور پر نام ظاہر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یورپی یونین تربیتی پروگرام کی میزبانی کے لیے غزہ کے "ہمسایہ ممالک" کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔
امریکی منصوبے میں اسرائیلی فوج سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ غزہ کے علاقے کو ان پولیس افسران اور ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے حوالے کرے۔
یوروپی یونین کے پاس جنوبی اسرائیل میں امریکہ کے زیرانتظام سویلین ملٹری کمانڈ سینٹر میں امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے سفارت کاروں اور فوجی افسران کی ایک ٹیم موجود ہے۔ یہ ابھی تک قائم ہونے والے بورڈ آف پیس میں رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یورپی یونین اس کمیٹی پر زور دے رہی ہے کہ وہ فلسطینی صدر محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت بنائے۔ 90 سالہ عباس اب بھی مغربی کنارے کی چھوٹے علاقوں میں آمرانہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے انھیں تیزی سے پسماندہ اور کمزور کیا جا رہا ہے، وہ فلسطینیوں میں غیر مقبول ہیں، اور جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں اپنی بات منوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
امریکی امن منصوبے کا ایک اہم نکتہ فلسطینی اتھارٹی میں گہری اصلاحات ہے۔
یورپی کمشنر برائے بحیرہ روم ڈوبراوکا سوئیکا نے کہا کہ رقم ہمیشہ اصلاحات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین فلسطینی اتھارٹی پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ اپنے نام نہاد شہداء کے فنڈ کو ختم کرے اور دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ اس کی نصابی کتب میں بھی تبدیلی کرے۔ برسلز اسرائیل پر فلسطینی اتھارٹی کو واجب الادا ٹیکس ریونیو کی مد میں دو بلین ڈالر سے زیادہ جاری کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالے گا۔
بیروت نے کہا کہ فلسطین ڈونر گروپ کے اجلاس کا مقصد "فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات لانا، اسے مضبوط بنانا ہے تاکہ وقت آنے پر فلسطینی اتھارٹی کو انچارج بنایا جا سکے۔"
حالانکہ بورڈ آف پیس اور کمیٹی کی تشکیل کو ابھی تک فلسطینی معاشرے کی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔
اگر بورڈ آف پیس اور کمیٹی کو امریکہ یا اسرائیل کے آلے کے طور پر دیکھا جائے تو ممتاز فلسطینی اس میں شامل ہونے سے گریزاں ہو سکتے ہیں۔ حماس کے مسلح گروپ نے پیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد کا مقصد اسرائیل کے مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔
فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ہم غزہ کی بحالی کی قیادت کریں گے۔ "ہمیں اب مالی استحکام اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کے امن اور وقار دونوں کی حفاظت کرے۔"
