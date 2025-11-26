ETV Bharat / international

برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو تختہ پلٹ کی سازش کے الزام میں 27 سال قید کی سزا برقرار

عدالت نے ٹرمپ کے قریبی دوست بولسونارو کی 27 سال کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔

برازیل کے سابق صدر بولسونارو
برازیل کے سابق صدر بولسونارو (File Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

برازیلیا: برازیل کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز سابق صدر جیر بولسونارو کو تختہ پلٹ کی کوشش کے الزام میں 27 سال قید کی سزا سنائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی بولسنارو کو سنہ 2022 میں اپنے جانشین صدر لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا کو ہٹانے کی سازش کا قصوروار پایا گیا تھا۔

بولسنارو کے وکلاء نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، لیکن جسٹس موریس نے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے مزید اپیلوں کا دروازہ بند کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد پوری 27 سال کی سزا نافذ ہو گئی ہے۔ سی این این کے مطابق، بولسونارو سنیچر کے روز سے برازیل کے فیڈرل پولیس ہیڈ کوارٹر میں بند ہیں۔ جسٹس موریس نے منگل کو اعلان کیا کہ بولسنارو اپنی سزا پولیس ہیڈکوارٹر میں کاٹیں گے۔

بولسونارو، ایک سابق آرمی کپتان، لولا سے سنہ 2022 کا الیکشن ہار گئے۔ انہیں ستمبر میں لولا کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی کوشش کرنے پر قصوروار پایا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں پانچ جرائم میں قصوروار قرار دیا، جن میں ایک مسلح مجرمانہ تنظیم بنانا، جمہوریت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، اور پرتشدد بغاوت کی سازش شامل ہے۔

مزید پڑھیں: برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو ستائیس سال تین ماہ قید کی سزا، بغاوت کی منصوبہ بندی کا ہے الزام

اس سے قبل 70 سالہ سابق رہنما کو گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنا الیکٹرانک اینکل مانیٹر کو توڑنے کی کوشش کی، جسے انہیں اگست سے پہنایا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ بولسنارو نے فرار ہونے کی کوشش میں ڈیوائس پر سولڈرنگ آئرن کا استعمال کیا۔

عدالت کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مانیٹرنگ بریسلیٹ جل کر خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے ٹخنے پر بندھا ہوا تھا۔ فوٹیج میں، بولسونارو نے تجسس کی بنا پر ڈیوائس پر ٹول استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ بولسنارو نے تختہ پلٹ کی سازش کے الزام کی بار بار تردید کی۔ دریں اثنا، ٹرمپ نے اس کارروائی کو 'وچ ہنٹ' (مخالفین کو نقصان پہنچانے کی سازش) قرار دیا۔ امریکی صدر اس معاملے پر پہلے ہی برازیل پر تعزیری ٹیرف اور پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں بولسنارو سے بات کی تھی اور جلد ہی ان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔

کشیدگی میں تیزی سے اضافے کے درمیان امریکہ نے برازیل کی سپریم کورٹ کے جسٹس الیگزینڈر ڈی موریس کا ویزا بھی منسوخ کر دیا، جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور مزید محصولات عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ وہ بولسونارو کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: غزہ جنگ پر تنقید کے بعد برازیل نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا

TAGGED:

BRAZIL BOLSONARO PRISON SENTENCE
DONALD TRUMP
BRAZIL COURT BOLSONARO JAIL
برازیل کے سابق صدر کی سزا برقرار
BOLSONARO VIRDICT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.