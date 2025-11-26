برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو تختہ پلٹ کی سازش کے الزام میں 27 سال قید کی سزا برقرار
عدالت نے ٹرمپ کے قریبی دوست بولسونارو کی 27 سال کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔
Published : November 26, 2025 at 9:19 AM IST
برازیلیا: برازیل کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز سابق صدر جیر بولسونارو کو تختہ پلٹ کی کوشش کے الزام میں 27 سال قید کی سزا سنائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی بولسنارو کو سنہ 2022 میں اپنے جانشین صدر لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا کو ہٹانے کی سازش کا قصوروار پایا گیا تھا۔
بولسنارو کے وکلاء نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، لیکن جسٹس موریس نے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے مزید اپیلوں کا دروازہ بند کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد پوری 27 سال کی سزا نافذ ہو گئی ہے۔ سی این این کے مطابق، بولسونارو سنیچر کے روز سے برازیل کے فیڈرل پولیس ہیڈ کوارٹر میں بند ہیں۔ جسٹس موریس نے منگل کو اعلان کیا کہ بولسنارو اپنی سزا پولیس ہیڈکوارٹر میں کاٹیں گے۔
بولسونارو، ایک سابق آرمی کپتان، لولا سے سنہ 2022 کا الیکشن ہار گئے۔ انہیں ستمبر میں لولا کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی کوشش کرنے پر قصوروار پایا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں پانچ جرائم میں قصوروار قرار دیا، جن میں ایک مسلح مجرمانہ تنظیم بنانا، جمہوریت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، اور پرتشدد بغاوت کی سازش شامل ہے۔
اس سے قبل 70 سالہ سابق رہنما کو گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنا الیکٹرانک اینکل مانیٹر کو توڑنے کی کوشش کی، جسے انہیں اگست سے پہنایا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ بولسنارو نے فرار ہونے کی کوشش میں ڈیوائس پر سولڈرنگ آئرن کا استعمال کیا۔
عدالت کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مانیٹرنگ بریسلیٹ جل کر خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے ٹخنے پر بندھا ہوا تھا۔ فوٹیج میں، بولسونارو نے تجسس کی بنا پر ڈیوائس پر ٹول استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ بولسنارو نے تختہ پلٹ کی سازش کے الزام کی بار بار تردید کی۔ دریں اثنا، ٹرمپ نے اس کارروائی کو 'وچ ہنٹ' (مخالفین کو نقصان پہنچانے کی سازش) قرار دیا۔ امریکی صدر اس معاملے پر پہلے ہی برازیل پر تعزیری ٹیرف اور پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں بولسنارو سے بات کی تھی اور جلد ہی ان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔
کشیدگی میں تیزی سے اضافے کے درمیان امریکہ نے برازیل کی سپریم کورٹ کے جسٹس الیگزینڈر ڈی موریس کا ویزا بھی منسوخ کر دیا، جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور مزید محصولات عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ وہ بولسونارو کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔
