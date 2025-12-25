ETV Bharat / international

بنگلہ دیش میں طارق رحمان کے دورہ سے عین قبل بم بلاسٹ، دھماکے میں ایک شخص ہلاک

بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے رہنما طارق رحمان کے دورے سے عین قبل ڈھاکہ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔

bomb blast in bangladesh just before tariq rahman visit one person killed Urdu News
بنگلہ دیش میں طارق رحمان کے دورہ سے عین قبل بم دھماکہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 25, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read
ڈھاکہ، بنگلہ دیش: جلاوطن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے رہنما طارق رحمان کے دورے سے عین قبل ڈھاکہ میں ایک بار پھر تشدد پھوٹ پڑا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کی شام دارالحکومت کے موگ بازار چوراہے پر بنگلہ دیش مکتی جودھا پارلیمنٹ سینٹرل کمانڈ کے قریب ایک زور دار بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوگیا۔

خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے شام 7 بجے کے قریب موگ بازار فلائی اوور سے بم پھینکا جو نیچے سڑک پر گرا، جس سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ پولیس نے بتایا کہ بم قریبی فلائی اوور سے پھینکا گیا۔ ملزم کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ متوفی کی شناخت صیام کے نام سے ہوئی ہے۔

سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان

یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب رحمان کے دورے سے قبل شہر میں سکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سابق صدر ضیاء الرحمان اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان، جو گزشتہ 15 سال سے جلاوطن ہیں، بنگلہ دیش کے انتخابات سے بمشکل ایک ماہ قبل ڈھاکہ واپس آ رہے ہیں۔

رحمان کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں جاری

دریں اثنا، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی تقریباً 17 سال کی جلاوطنی کے بعد اپنے رہنما طارق رحمان کی وطن واپسی کے لیے اپنے حامیوں کو جمع کر رہی ہے۔ بی این پی لیڈر کی جانب سے طاقت کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رحمان کو فروری 2026 کے انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے بڑے دعویدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

طارق رحمٰن کی لندن سے واپسی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ان کی بی این پی گزشتہ سال طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت میں اپنی قدیم دشمن، دیرینہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بے دخل کرنے کے بعد عروج پر ہے۔ بی ڈی نیوز 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق، طارق رحمان اور ان کے ساتھی 25 دسمبر کی صبح بنگلہ دیش ایئر لائنز کی پرواز میں لندن سے ڈھاکہ پہنچنے والے ہیں۔

ہوائی اڈے پر معمول کی کارروائیاں جاری

ہوائی اڈے کے حکام نے بتایا کہ یہ عارضی معطلی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ہوائی اڈے کے معمول کے اوقات میں کام جاری رہے۔ ایئر لائن نے اس دن سفر کرنے والے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوائی اڈے اور آس پاس کے علاقوں میں پہلے ہی پہنچ جائیں۔

