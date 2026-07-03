شام کے دارالحکومت دمشق میں کیفے پر بم دھماکہ، 9 افراد ہلاک، 20 زخمی
دھماکے کے بعد ہر طرف افراتفری مچ گئی، ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں جبکہ سیکورٹی فورسز نے تحقیقات شروع کر دیں۔
Published : July 3, 2026 at 3:39 PM IST
دمشق: شام کے دارالحکومت دمشق میں جمعرات کو ایک مصروف کیفے میں ہونے والے زوردار بم دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ گزشتہ برس ایک چرچ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد دارالحکومت کا سب سے خونریز واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دھماکہ قصرِ انصاف کے قریب واقع ایک کیفے میں نصب دیسی ساختہ بم کے ذریعے کیا گیا، جس میں دھاتی ٹکڑے بھرے گئے تھے۔ انہی دھاتی ٹکڑوں کی وجہ سے جانی نقصان اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔
عینی شاہدین کے مطابق دوپہر تقریباً تین بجے اچانک زور دار دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ دھماکے کے فوراً بعد ہر طرف افراتفری مچ گئی، ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں جبکہ سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ شامی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تفتیشی ٹیمیں سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہیں، عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور جائے وقوعہ سے فارنسک شواہد جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ حملہ آوروں تک پہنچا جا سکے۔
موقع پر پہنچنے والے دمشق کے گورنر ماہر الدیبی نے کہا کہ اس خونریز حملے کے ذمہ دار عناصر کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ ان کے مطابق جب بھی شام میں استحکام کی فضا قائم ہونے لگتی ہے، بعض تخریبی عناصر حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب خصوصی ایلچی کلاڈیو کورڈون نے بھی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
ترکی سمیت عراق، اردن، قطر، مصر، عرب لیگ اور خلیجی تعاون کونسل نے بھی اس دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے شام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا۔ سیکورٹی ادارے حملے کے محرکات اور ذمہ دار عناصر کی تلاش میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ دسمبر 2024 میں بشارالاسد کی حکومت کے خاتمہ کے بعد صدر احمد الشرع کی قیادت میں نئی حکومت ملک میں امن و استحکام بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم مختلف دہشت گرد حملے اب بھی نئے حکام کے لیے ایک بڑا سیکورٹی چیلنج بنے ہوئے ہیں۔
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اس سے قبل جون 2025 میں دمشق کے ایک چرچ پر ہونے والے خودکش حملے میں 25 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری بعد میں ایک شدت پسند تنظیم نے قبول کی تھی۔