کون ہیں طارق رحمان؟ 17 سال بعد بنگلہ دیش کیوں آئے ہیں؟ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال
بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان 17 سال کی جلاوطنی کے بعد بنگلہ دیش واپس آگئے ہیں۔
Published : December 25, 2025 at 10:54 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 11:31 AM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بی این پی نے طارق رحمان کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر جمع ہوئے۔
بی ڈی نیوز 24 کی خبر کے مطابق، رحمان، اپنی اہلیہ زبیدہ رحمان اور بیٹی، زائمہ رحمان کے ساتھ لندن سے بیمان بنگلہ دیش ایئر لائنز کی پرواز سے پہنچے۔
#WATCH | Dhaka | BNP (Bangladesh Nationalist Party) supporters gather outside the Dhaka Airport, as the party's acting chairman, Tarique Rahman, has landed in Bangladesh. pic.twitter.com/4rGoGRIYsS— ANI (@ANI) December 25, 2025
طارق رحمان کون ہے؟ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں۔ وہ لندن میں 17 سال جلاوطنی گزارنے کے بعد بنگلہ دیش واپس آ رہے ہیں۔ اس کے لیے پارٹی نے بھرپور تیاریاں کی ہیں۔ رحمان آج (جمعرات 25 دسمبر) کو وطن واپس آئے ہیں۔
بی این پی نے طارق رحمان کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں کی ہیں۔
ان تیاریوں کے تحت دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافات میں پرباچل میں 300 فٹ چوڑی سڑک پر ایک اسٹیج بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی قائدین اور حامیوں سے توقع ہے کہ وہ وہاں ان کا باضابطہ استقبال کریں گے۔
#WATCH | Dhaka | BNP (Bangladesh Nationalist Party) supporters march to the Dhaka Airport, where the party's acting chairman Tarique Rahman will soon arrive. He is returning to Bangladesh after living in London in exile for 17 years. pic.twitter.com/nWBgTXJA4k— ANI (@ANI) December 25, 2025
بی این پی نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریب میں تقریباً 20 لاکھ افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے۔ ملک بھر سے پارٹی قائدین اور کارکنان نے جلسہ گاہ پہنچنا شروع کردیا ہے۔
بی ڈی نیوز 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق، حکام نے ایک متوقع ہجوم کے درمیان، طارق رحمان کی آمد سے قبل صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر داخلے پر 24 گھنٹے کی پابندی عائد کر دی ہے۔
یہ پابندی منگل کو شام 6 بجے سے نافذ ہو گئی ہے۔ 24 دسمبر شام 6 بجے سے 25 دسمبر کو اس مدت کے دوران، صرف درست ٹکٹ اور پاسپورٹ والے مسافروں کو ہوائی اڈے کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔
نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم مسافروں کی سہولت، سیکیورٹی کو برقرار رکھنے اور ایئرپورٹ پر آپریشنل ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نامزد مسافروں کے علاوہ تمام ساتھ آنے والے مسافروں یا زائرین کو ہوائی اڈے کے علاقے میں داخل ہونے سے سختی سے منع کیا جائے گا۔
ہوائی اڈے کے حکام نے بتایا کہ یہ عارضی معطلی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ہوائی اڈے کے معمول کے اوقات میں کام جاری رہے۔ ایئر لائن نے آج سفر کرنے والے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوائی اڈے اور آس پاس کے علاقوں میں پہلے ہی پہنچ جائیں۔
قبل ازیں بی این پی کی قائمہ کمیٹی کے رکن صلاح الدین احمد نے کہا کہ ڈھاکہ پہنچنے کے بعد طارق رحمان ایئرپورٹ سے براہ راست ایور کیئر اسپتال جائیں گے۔ ان کی والدہ اور بی این پی کی چیئرپرسن خالدہ ضیا تقریباً تین ہفتوں سے وہاں داخل ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ طارق رحمان ڈھاکہ میں گلشن ایونیو پر واقع ایک گھر میں قیام کریں گے، جب کہ خالدہ ضیاء قریبی گھر میں رہتی ہیں جس کا نام فیروزہ ہے۔
بی ڈی نیوز 24 نے اطلاع دی ہے کہ گلشن میں پارٹی چیئرپرسن کے دفتر میں بی این پی کے قائم مقام چیئرمین کے لیے الگ چیمبر قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلشن میں ایک اور گھر کرائے پر لیا گیا ہے جہاں 13ویں قومی اسمبلی کے انتخابات سے متعلق سرگرمیاں کی جائیں گی۔
اطلاعات ہیں کہ طارق رحمان کی آمد سے محمد یونس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: