“مناب 168”: شہید بچیوں کی یاد کے ساتھ ایرانی وفد کا سفر، دنیا کو جھنجھوڑ دینے والا منظر
امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں مناب کے پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 168 معصوم بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔
Published : April 11, 2026 at 7:09 PM IST
نئی دہلی : ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے والا ایرانی وفد ایک غیر معمولی اور انتہائی دردناک پیغام کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس پرواز کو “مناب 168” کا نام دیا گیا، جو مناب میں شہید ہونے والی بچیوں کی یاد میں رکھا گیا۔ اس پرواز میں عام مسافروں کے بجائے ہر نشست پر شہید بچوں کی تصاویر، ان کے خون آلود بستے، جوتے اور ذاتی اشیاء رکھی گئی تھیں۔
For Minab,
For Iran,
For the Resistance... @mb_ghalibaf
یہ منظر نہ صرف ایرانی عوام کے غم کی عکاسی کر رہا تھا بلکہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک خاموش احتجاج بھی تھا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف جو اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں، نے سوشل میڈیا پر ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھاکہ “یہ میرے ہم سفر ہیں”۔ تصاویر میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی دکھائی دیے۔
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں مناب کے ایک پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 170 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں اکثریت معصوم بچوں کی تھی۔ شہید بچیوں کی اجتماعی قبریں اس جاری تنازع کی سب سے دل دہلا دینے والی علامت بن گئیں۔
همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026
اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایرانی فورسز کو مورد الزام ٹھہرایا، تاہم کئی آزاد عالمی اداروں نے اپنی تحقیقات میں اسے امریکی کارروائی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے بھی اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
Passengers on the Iranian plane, to remind the delegation who they’re negotiating for: The massacred Minab school children and their blooded backpacks pic.twitter.com/L8jtBqsjYd— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 11, 2026
اسی پس منظر میں ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جہاں ایک نازک جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری کی نظریں ان مذاکرات پر مرکوز ہیں۔