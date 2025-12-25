نائیجیریا کی مسجد میں بم دھماکہ، پانچ افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی
اس طرح کے خود کش حملوں کی صلاحیت عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے پاس ہے۔
Published : December 25, 2025 at 2:30 PM IST
لاگوس، نائیجیریا: نائجیریا کے شمال مشرقی میدوگوری میں بدھ کی رات ایک مسجد میں نماز کے دوران بم پھٹنے سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی۔
پولیس نے مزید کہا کہ حملے میں 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ خودکش حملہ ہے۔
بورنو ریاستی پولیس کمانڈ کے ترجمان، نہم داسو نے بیان میں کہا کہ، "ایک مشتبہ خودکش جیکٹ کے ٹکڑوں کی برآمدگی اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ایک خودکش بم دھماکہ ہو سکتا ہے جب کہ اصل وجہ اور حالات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔"
داسو نے کہا کہ پولیس ثانوی آلات کی تلاش میں علاقے میں چھان بین کر رہی ہے۔
یہ بم دھماکہ نائجیریا کے شورش زدہ شمالی علاقے میں ہونے والے حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ نائیجیریا بوکو حرام اور اس کے الگ ہونے والے گروپ، اسلامک اسٹیٹ مغربی افریقہ صوبہ، اور دیگر متعدد مسلح گروہوں سے لڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق، 2009 سے اب تک کئی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن زیادہ تر خودکش حملہ آوروں کا استعمال بوکو حرام ہی کرتا ہے۔ بوکو حرام عسکریت پسند گروپ ہے جو پہلے شمال مشرقی علاقے میں ایسے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کی جانب سے خودکش بمباروں کا استعمال گزشتہ چند سالوں میں کم ہوا ہے، لیکن اس کے پاس اب بھی ایسے حملے کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جولائی 2024 میں، بورنو میں ایک شادی کی تقریب پر تین جہتی خودکش حملے نے عسکریت پسند گروپ کی جانب سے اس طریقہ کے نئے سرے سے استعمال کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔
