چین اور امریکہ کئی معاملات پر معاہدے پر پہنچے، ٹرمپ نے کہا، "دونوں فریقوں نے ایک عظیم تجارتی معاہدہ کیا"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ نے اپنی ملاقات میں ایران جنگ سمیت کئی امور پر تبادلۂ خیال کیا۔
Published : May 15, 2026 at 3:20 PM IST
بیجنگ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو دوسرے روز بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سمیت کئی امور پر تبادلۂ خیال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اور شی نے "بہت سے مختلف مسائل" کو حل کیا جنہیں حل کرنا دوسروں کو مشکل محسوس ہوتا۔ ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقوں نے "عظیم تجارتی معاہدے" کیے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران پر تبادلۂ خیال کیا۔ وہ اور ژی اسی طرح کے جذبات کا اشتراک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح تنازعہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلا رہے۔ یہ ایک اہم جہاز رانی کا راستہ ہے جس کی ایران کی طرف سے بندش نے دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی کو متاثر کیا ہے۔
شی جن پنگ کے ساتھ میڈیا بریفنگ میں ٹرمپ کے ساتھ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ، چین میں امریکی سفیر ڈیوڈ پرڈیو اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر بھی موجود تھے۔ شی کے ساتھ ان کے چیف آف سٹاف، کائی کیو، وزیر خارجہ وانگ یی، نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ اور نائب وزیر خارجہ ما ژاؤسو سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صدر شی جن پنگ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک اور دنیا سے متعلق اہم مسائل پر گہرائی سے بات چیت کی اور بہت سے نئے مشترکہ مفاہمت تک پہنچے۔ دونوں رہنماوں نے تعمیری چین-امریکہ تعلقات کی تعمیر کے لیے ایک نئے وژن پر اتفاق کیا جس کی خصوصیت سٹریٹجک استحکام ہے تاکہ اگلے تین سالوں اور اس کے بعد کے تعلقات کے لیے تزویراتی رہنمائی فراہم کی جا سکے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں صدور نے چین امریکہ تعلقات کی مستحکم، مضبوط اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور دنیا میں مزید امن، خوشحالی اور ترقی لانے پر بھی اتفاق کیا۔
بیان کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں بوسان میں دونوں صدور کی ملاقات کے بعد یہ پہلی آمنے سامنے ملاقات ہے اور یہ نو سالوں میں کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا دورہ ہے۔
شی اور ٹرمپ نے جمعرات کو ایک سربراہی ملاقات کی اور دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلۂ خیال کیا۔ ٹرمپ جمعہ کو شی جن پنگ کے ساتھ دوپہر کے کھانے کی ملاقات کے بعد بیجنگ روانہ ہوں گے۔