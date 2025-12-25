بیگم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے رحمٰن نے قوم سے متحد ہونے اور امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی
اگر بنگلہ دیش میں انتخابات ہوتے ہیں تو طارق رحمان وزیر اعظم کے عہدے کے دعویدار ہو سکتے ہیں۔
December 25, 2025
ڈھاکہ: بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے ایگزیکٹو چیئرمین طارق رحمان نے 17 سال کے وقفے کے بعد ڈھاکہ واپس آنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں جمعرات کو قوم سے متحد ہونے اور امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔
"ہم کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب کو بھی ہم مانتے ہیں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو۔ ہم سب کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ رحمان نے یہ اپیل ممتاز نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر عدم اطمینان اور سیاسی عدم استحکام کے درمیان کی ہے۔
شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والے پچھلے سال کے وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں ہادی ایک نمایاں شخصیت تھے۔ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے 60 سالہ رحمان انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے اہم دعویدار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ریاست کے زیر انتظام بنگلہ دیش سنگباد سنگستھا نے اطلاع دی ہے کہ، امریکی شہری حقوق کے کارکن مارٹن لوتھر کنگ کے مشہور قول کا حوالہ دیتے ہوئے، "میرا ایک خواب ہے،" رحمان نے کہا، "میرے پاس اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے ایک منصوبہ ہے۔"
رحمان نے کہا، "یہ منصوبہ عوام کے فائدے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے تمام ملک کے عوام کی حمایت درکار ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاء اللہ ہم اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں گے۔" انہوں نے کہا کہ وہ ایک محفوظ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ بلا تفریق ذات پات، مذہب یا عقیدے کے امن سے رہ سکیں۔
انہوں نے کہا، "ہمارے ملک میں پہاڑیوں اور میدانی علاقوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں مسلمان، ہندو، بدھ اور عیسائی ہیں۔ ہم ایک محفوظ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں، جہاں ہر عورت، مرد اور بچہ اپنے گھر سے نکل کر محفوظ طریقے سے واپس آسکیں۔" انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ میری بیمار والدہ بی این پی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کے لیے دعا کریں۔
بی این پی کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے سخت سکیورٹی کے درمیان ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال ہوائی اڈے پر رحمان کا استقبال کیا۔ رحمان کے ساتھ ان کی اہلیہ زبیدہ رحمان اور بیٹی زائمہ رحمان بھی تھیں۔ بی این پی فروری کے انتخابات میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے دعویدار کے طور پر ابھری ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کو انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا ہے۔
جماعت اسلامی، جو 2001 سے 2006 تک اپنے دور حکومت میں بی این پی کی اتحادی تھی، اب اس کی اہم حریف سمجھی جاتی ہے، کیونکہ عبوری حکومت نے ملک کے سخت انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عوامی لیگ پر الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
جب بی این پی نے رحمان کی لندن سے واپسی کی منصوبہ بندی کا اعلان کیا تو رحمان نے کہا، "جس طرح ایک بچہ بحران کے وقت اپنی شدید بیمار ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح میں بنگلہ دیش واپس جانا چاہتا ہوں۔" رحمان کی ڈھاکہ واپسی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔
بی این پی رہنما بلٹ پروف بس میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ان کے ہزاروں حامی ان کے استقبال کے لیے منتظر تھے۔ ہوائی اڈے سے نکلنے سے قبل رحمان نے فون پر گفتگو میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا شکریہ ادا کیا۔ یونس نے ان کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے انتظامات اور ان کی وطن واپسی کے پروگراموں کے انعقاد کی حمایت کی تھی۔
تین بار وزیر اعظم رہنے والی ضیاء کا ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں علاج جاری ہے۔ رحمان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈھاکہ میں تقریباً 4,000 فوجی اہلکار، نیم فوجی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش، فسادات پر قابو پانے کے آلات سے لیس پولیس اہلکار، اور سادہ لباس میں پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ ہندوستان نے منگل کو ہادی کی موت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ہادی کے قتل میں ہندوستانی ملوث ہونے کے غیر مصدقہ الزامات نے بنگلہ دیش میں ہندوستان کے خلاف منفی جذبات کو ہوا دی ہے۔