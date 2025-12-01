بنگلہ دیش: بدعنوانی معاملے میں شیخ حسینہ کی برطانوی رکن پارلیمنٹ بھانجی ٹیولپ صدیق کوقید کی سزا
برطانوی لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کی والدہ کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، شیخ ریحانہ کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔
Published : December 1, 2025 at 7:45 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی ایک عدالت نے پیر کے روز معزول وزیراعظم شیخ حسینہ کو پانچ سال قید اور ان کی بھانجی برطانوی لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو سرکاری اراضی کے منصوبے سے متعلق بدعنوانی کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنائی ہے۔
ڈھاکہ کی خصوصی عدالت کے جج ربیع العالم نے فیصلہ سنایا کہ شیخ حسینہ نے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، جب کہ ٹیولپ صدیق سرکاری منصوبے میں زمین دلانے میں مدد کرنے کے لیے اپنی خالہ کو بدعنوانی سے متاثر کرنے کی مجرم تھی۔ صدیق کی والدہ شیخ ریحانہ کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی اور وہ اس مقدمے کی ماسٹر مائنڈ تصور کی جاتی ہیں۔ اس کیس میں چودہ دیگر ملزم ہیں۔
صدیق، جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں لندن کے ہیمپسٹڈ اور ہائی گیٹ علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں، نے پہلے ان الزامات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ "من گھڑت الزامات اور واضح سیاسی انتقام" پر مبنی ہے۔ جنوری میں، صدیق نے اپنی خالہ سے تعلقات کی وجہ سے دباؤ میں حکومتی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
حسینہ کو نومبر میں انسانیت کے خلاف جرائم کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں گزشتہ سال ان کی 15 سالہ حکومت کو ختم کرنے والی زبردست بغاوت سے متعلق کارروائیاں بھی شامل تھیں۔ وہ ہندوستان میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کے خلاف تمام مقدمات غیر حاضری میں چلائے گئے ہیں۔ وہ اور اس کیس میں شامل دیگر افراد نے پیر کو فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے دفاعی وکیل کا تقرر نہیں کریں گے۔
ریحانہ ملک سے باہر رہتی ہیں، اور صدیق کے دو بہن بھائی بھی بیرون ملک میں ہیں، کیونکہ انہیں گزشتہ سال کی بغاوت سے متعلق دیگر الزامات کا سامنا ہے۔ 27 نومبر کو ایک الگ عدالت نے حسینہ کو اسی ٹاؤن شپ پروجیکٹ سے متعلق تین الگ الگ مقدمات میں 21 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کیس میں عدالت نے حسینہ کے بیٹے اور بیٹی کو پانچ پانچ سال قید کی سزا بھی سنائی تھی۔
