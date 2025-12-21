بنگلہ دیش میں صورتحال تشویشناک، احتجاجوں کا سلسلہ جاری، ہندو نوجوان کے قتل معاملے میں دس افراد گرفتار
بنگلہ دیش میں انڈین ویزا سینٹر پر سخت سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے دفتر پر بھی صورت حال کشیدہ ہے۔
نئی دہلی/ڈھاکا: بنگلہ دیش میں صورت حال کشیدہ ہے۔ ممتاز طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے دفتر اور ویزا اپلیکشن سینٹر پر سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عثمان ہادی کی موت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں اور بھارت کے خلاف الزام تراشیوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔
اسی بیچ ڈھاکہ ٹریبیون اخبار کے مطابق سلہٹ میٹروپولیٹن پولیس کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (میڈیا) سیف الاسلام نے کہا کہ کسی تیسرے فریق کو صورت حال کا فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا کہ ایک ہندو شخص کی لنچنگ کے الزام میں 10 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دیپو چندر داس (25) کو توہین مذہب کے الزام میں جمعرات کو میمن سنگھ شہر میں ایک ہجوم نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا، بعد ازاں اس کی لاش کو آگ لگا دی۔
مقدمے میں جن افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے ان میں محمد لیمن سرکار (19)، محمد طارق حسین (19)، محمد مانک میا (20)، ارشاد علی (39)، نجم الدین (20)، عالمگیر حسین (38) اور محمد معراج حسین اکون (46) شامل ہیں۔ پولیس نے محمد اجمل حسن صغیر (26)، محمد شاہین میا (19) اور محمد نظم کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ان تمام مشتبہ افراد سے فی الحال پوچھ گچھ جاری ہے۔
بنگلہ دیش کی پولیس نے بتایا کہ ہجوم نے پہلے داس کو فیکٹری کے باہر توہین مذہب کے الزام میں مارا پیٹا اور پھر اسے درخت سے لٹکا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہجوم نے مقتول کی لاش کو ڈھاکہ-میمن سنگھ ہائی وے کے کنارے چھوڑ دیا اور بعد میں اسے آگ لگا دی۔
بنگلہ دیش ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل نے بنگلہ دیش میں بگڑتی ہوئی صورت حال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم نے حکومت سے جلد از جلد سخت کارروائی کرنے اور اقلیتوں کا اعتماد بحال کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اس معاملے میں قصورواروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ تنظیم نے کہا کہ قصورواروں نے اس معاملے کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کی۔
دریں اثنا سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں امریکہ میں بھارت کی سابق سفیر نروپما راؤ نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورت حال کے لیے مغربی ممالک کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ شیخ حسینہ کے غیر ملکی مخالفین انہیں تنگ نظری سے دیکھا۔ ان ممالک نے بنگلہ دیش کی صورت حال کو درکنار کرتے ہوئے ان کی حکمرانی کا موازنہ مغربی جمہوری معیارات سے کیا۔ ان کے مطابق، اقتدار میں ان کا طویل دور، مرکزی اقتدار، اور انسانی حقوق کی ناقص رپورٹس سب حسینہ کے خلاف تھا۔ راؤ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بنگلہ دیش کا اندازہ اس طرح کیا گیا جیسے یہ ڈنمارک ہے، جہاں ووٹنگ کے مسائل موجود ہیں، اس کے بجائے بنگلہ دیش ایک نازک، گنجان آبادی والی ریاست جس کی متشدد اسلامی تاریخ اور دھوکے سے دوچار سیاسی کلچر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ کی شخصیت سے قطع نظر، انہوں نے جماعت اور دیگر بھارت مخالف قوتوں کو قابو میں رکھا تھا۔
بنگلہ دیش میں دیپو چندر داس کے لنچنگ پر آل انڈیا امامس ایسوسی ایشن کے چیف امام عمر احمد الیاسی نے کہا کہ بنگلہ دیش میں "انسانیت کو داغدار کیا گیا، یہ انسانیت کا قتل ہے، جس بے دردی سے بچے کو قتل کیا گیا اور اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اسے درخت سے لٹکا دیا گیا، وہ سراسر غلط ہے، جن بنگلہ دیشیوں کی بھارت نے ہمیشہ مدد کی، وہ بھول گئے کہ بھارت ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔" وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں آج کہاں ہیں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ یہ کس طرح کی اسلامی تعلیم ہے کہ وہ اس طرح قتل کر رہے ہیں، وہ اسلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو مداخلت کرنی چاہیے۔
عثمان ہادی کی موت کے بعد بنگلہ دیش میں پھیلنے والے بڑے پیمانے پر تشدد پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈھاکہ ٹریبیون کے ایڈیٹر ریاض احمد نے کہا کہ "اس واقعے کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے غم اور تعزیت کا اظہار کرنے والے بڑے ہجوم میں سے کچھ غیر متعلقہ عناصر نے انتہائی تشدد کا سہارا لیا، اگر حکومت نے پہلے سے احتیاطی اقدامات کیے ہوتے تو حالات کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا، ہم نے اس ملک کے لیے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے، ریاست کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔"
وہیں آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے بنگلہ دیش کی صورت حال پر کہا کہ "بنگلہ دیش کے واقعات تشویشناک ہیں۔ وہاں بغاوت کے بعد بھی، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پیش رفت پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ میں حیران ہوں، جس طرح سے حالات سامنے آئے ہیں، جنوبی ایشیا کے اس خطہ پر بہت احتیاط اور سنجیدگی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنی سرکار سے کچھ فعال قدم اٹھانے کی توقع کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں۔"
