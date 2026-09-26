بنگلہ دیش اور امریکہ نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے معاہدے پر دستخط کر دیے
امریکہ سے معاہدے کے درمیان، فضائی حدود بند ہونے سے بنگلہ دیش کے نیوکلیئر پلانٹ کیلئے روسی ایندھن کی آمد التوا کا شکار ہو گئی۔
By ANI
Published : September 26, 2026 at 9:52 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش اور امریکہ نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، بی این پی میڈیا سیل نے آج بروز سنیچر اس بات کی جانکاری دی۔
میڈیا سیل نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "اس معاہدے پر بنگلہ دیش کی جانب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر اعظم کے مشیر ریحان اسد اور امریکہ کی جانب سے سیکریٹری جیکب ہیلبرگ نے دستخط کیے۔"
پوسٹ میں مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا گیا کہ "یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کا اقدام سب سے پہلے سال 1981 میں آنجہانی صدر ضیاء الرحمن کے دورِ حکومت میں اٹھایا گیا تھا۔ بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان آج کا معاہدہ اسی کوشش کے تسلسل کے طور پر کیا گیا ہے۔"
اسی بیچ خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے روپ پور نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ 2 کے لیے روس سے بھیجا گیا یورینیم ایندھن فضائی حدود صاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایندھن جمعرات کو پہنچنا تھا۔ بنگلہ دیش کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے جوائنٹ سیکریٹری، شیخ محمد توحید الاسلام نے فون پر 'اے این آئی' کو بتایا کہ "ہم نے ہوائی اڈے پر تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور انتظار کر رہے تھے، لیکن روساٹم کے رابطہ افسر نے ہمیں بتایا کہ فضائی حدود صاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم اسے نہیں بھیج سکے۔ اب اس کا نیا شیڈول طے کرنا پڑ سکتا ہے۔" تاہم حکام یہ بتانے سے قاصر تھے کہ فضائی راستہ کس ملک نے روکا تھا۔
یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ روس کے 'روساٹم' کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ تاخیر کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے اے این آئی نے روساٹم کے ایک نمائندے کو ای میل بھیجی۔ تاہم، اب تک وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔
مزید پڑھیں: جوہری پاور پلانٹ کا ڈیٹا لیک! 19,000 حساس فائلیں؛ سیکورٹی کو سنگین خطرہ لاحق
روپ پور نیوکلیئر پاور پلانٹ، جو بنگلہ دیش کا پہلا جوہری توانائی کا منصوبہ ہے، ضلع پبنا کے ایشوردی اپازیلا کی پاکشی یونین میں دریائے پدما کے کنارے واقع روپ پور گاؤں میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ روسی فیڈریشن کی اسٹیٹ اٹامک انرجی کارپوریشن (روساٹم) کی تکنیکی معاونت اور بنگلہ دیش اٹامک انرجی کمیشن کی نگرانی میں زیرِ تعمیر ہے۔ اس منصوبے میں تیسری نسل کے دو VVER-1200 ری ایکٹر یونٹس کی تعمیر شامل ہے، جو مجموعی طور پر 2,400 میگاواٹ بیس لوڈ بجلی پیدا کریں گے۔
بنگلہ دیش باضابطہ طور پر جوہری دور میں اس وقت داخل ہوا جب 2,400 میگاواٹ کے روپ پور نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ 1 کے لیے کم افزودہ یورینیم ایندھن کی پہلی کھیپ روس سے باحفاظت پہنچ گئی۔ روساٹم کے نووسیبرسک کیمیکل کنسنٹریٹس پلانٹ کے تیار کردہ، ان 164 نئے فیول اسمبليز کو سخت بین الاقوامی حفاظتی انتظامات کے تحت ایک بھاری روسی مال بردار طیارے کے ذریعے براہِ راست روس سے ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لایا گیا۔
دارالحکومت سے، تابکاری سے محفوظ کنٹینرز کو بنگلہ دیشی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پہرے میں 300 کلومیٹر طویل انتہائی محفوظ "گرین کوریڈور" کے ذریعے ایشوردی، پبنا میں پلانٹ کی جگہ منتقل کیا گیا، جہاں اکتوبر سال 2023 میں ایک باضابطہ حوالگی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں:
پاکستان کی بھارت پر تنقید، نیوکلیئر ٹیسٹ پر ٹرمپ کے ریمارکس کو مسخ کرنے کا الزام
یہ مسلم ملک یورینیم کی پیداوار کا ہے بادشاہ، اس کے بغیر ایٹم بم نہیں بن سکتا، بھارت کے پاس بھی ذخائر