بنگلہ دیش: عوامی لیگ کے 7 سینئر رہنماؤں کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت
استغاثہ کے مطابق ملزمین نے طلبا احتجاج کو دبانے کے لیے مبینہ طور پر ہدایات جاری کیں اور اشتعال انگیز بیانات دیے۔
Published : September 15, 2026 at 5:00 PM IST
ڈھاکہ : بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل-2 نے منگل کے روز کالعدم عوامی لیگ کے سات سینئر رہنماؤں کو 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے احتجاج، جسے ’’جولائی بغاوت‘‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے دوران مبینہ طور پر تشدد کی ہدایت دینے، اسے ہوا دینے اور سہولت فراہم کرنے کے الزامات میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنادی۔ تین رکنی ٹریبونل کی سربراہی جسٹس محمد نذرالاسلام چودھری نے کی۔
عدالت نے ساتوں ملزمین کے خلاف فیصلہ سنایا، تاہم تمام ملزمین کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔ ریاست کی جانب سے مقرر کردہ دفاعی وکلا نے ان کی نمائندگی کی۔ سزائے موت پانے والوں میں عوامی لیگ کے جنرل سکریٹری اور سابق وزیر برائے سڑک ٹرانسپورٹ و پل اوبیدال قادر، پارٹی کے جوائنٹ جنرل سکریٹری اے ایف ایم بہاؤالدین نصیم اور سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات محمد علی عرفات شامل ہیں۔
دیگر چار ملزمین میں یوتھ لیگ کے چیئرمین شیخ فضل شمس پرش، اس کے جنرل سکریٹری مینول حسین خان نکھل، بنگلہ دیش چھاترا لیگ کے صدر صدام حسین اور اس کے جنرل سکریٹری شیخ ولی عاصف عنان شامل ہیں۔ ٹریبونل نے ساتوں کے خلاف سات الزامات عائد کیے تھے۔ یہ الزامات 22 جنوری کو وضع کیے گئے جبکہ مقدمے کی باقاعدہ سماعت 17 فروری کو شروع ہوئی۔ استغاثہ کے مطابق ملزمین نے طلبہ احتجاج کو دبانے کے لیے مبینہ طور پر ہدایات جاری کیں، اشتعال انگیز بیانات دیے اور ایسے اجلاسوں میں شرکت کی جہاں مظاہرین کے خلاف تشدد کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔
استغاثہ نے مزید الزام لگایا کہ ملزمین مختلف مقامات پر مسلح حملوں، شدید جبر اور ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں بھی ملوث رہے، جس کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں ہلاکتوں، قتل کی کوششوں اور بڑے پیمانے پر تشدد کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ احتجاج بالآخر 5 اگست 2024 کو اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا۔ شیخ حسینہ اسی روز بنگلہ دیش سے فرار ہوکر ہندوستان آگئی تھیں اور اس کے بعد سے ہندوستان میں مقیم ہیں۔
اس فیصلے سے تقریباً 10 ماہ قبل نومبر 2025 میں اسی ٹریبونل نے شیخ حسینہ اور ان کے سابق وزیر داخلہ اسدالزمان خان کمال کو بھی طلبہ احتجاج کے خلاف کارروائی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی تھی۔ ٹریبونل نے شیخ حسینہ کو ’’اعلیٰ کمان کی ذمہ داری‘‘ کے اصول کے تحت قصوروار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی اجازت دی۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے مطابق 15 جولائی سے 5 اگست 2024 کے درمیان احتجاج سے منسلک تشدد میں تقریباً 1,400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ کو سنائی گئی سزائے موت پر عالمی سطح پر بھی شدید ردعمل سامنے آیا تھا۔ قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مقدمے کی شفافیت اور قانونی طریقۂ کار پر سوالات اٹھائے تھے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ مقدمے کی کارروائی اور سزا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی، جبکہ ہیومن رائٹس واچ نے بھی منصفانہ مقدمے کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے تھے، جن میں شیخ حسینہ کو اپنی پسند کے وکیل کے ذریعے دفاع کا موقع نہ ملنے کا معاملہ بھی شامل تھا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کا قیام شیخ حسینہ کی حکومت نے 2010 میں کیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد 1971 کی جنگِ آزادی کے دوران مبینہ انسانیت سوز جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات چلانا تھا۔
تاہم حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد محمد یونس کی قیادت میں قائم عبوری حکومت نے ٹریبونل کے قانون میں متعدد ترامیم کیں۔ ان ترامیم میں ٹریبونل کو سیاسی جماعتوں اور ان سے وابستہ تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کے اختیارات دینا شامل تھا۔ شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں عوامی لیگ کے رہنماؤں، وزرا، ارکان پارلیمنٹ اور کارکنوں کے خلاف بڑی تعداد میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے متعدد مقدمات ابھی باقاعدہ سماعت کے مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں۔
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دریں اثنا، شیخ حسینہ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ دسمبر میں وطن واپس آنے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ بنگلہ دیش کو دوبارہ ’’درست سمت‘‘ پر لایا جاسکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں قید یا سزائے موت کی دھمکی سے خوفزدہ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے یہ بیان نئی دہلی سے ایک آڈیو پر مبنی ورچوئل پریس کانفرنس کے دوران دیا تھا۔ یہ بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد ان کی پہلی عوامی میڈیا گفتگو تھی۔ پریس کانفرنس میں شرکا انہیں دیکھ نہیں سکے اور صرف ان کی آواز سنی گئی۔