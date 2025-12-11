بنگلہ دیش: 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد پہلی بار فروری 2026 میں ہوں گے عام انتخابات
بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا علان کر دیا گیا ہے۔ عام انتخابات 12 فروری 2026 کو منعقد کئے جائیں گے۔
ڈھاکہ، بنگلہ دیش: بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر نے جمعرات کو کہا کہ، ملک کے اگلے عام انتخابات 12 فروری 2026 کو ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو کئی ہفتوں کے تشدد کے بعد ایک بغاوت میں معزول کیے جانے کے 18 ماہ بعد ووٹنگ کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا گیا ہے۔
قوم سے ٹیلی ویژن خطاب میں اے ایم ایم ناصر الدین نے تاریخ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی اصلاحات پر قومی ریفرنڈم بھی اسی دن منعقد کیا جائے گا جس دن 300 قانون سازوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ ہو گی۔
یہ عمل 12-29 دسمبر کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ان کی جانچ پڑتال 30 دسمبر سے 4 جنوری تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 20 جنوری رکھی گئی ہے۔
بنگلہ دیش میں آخری انتخابات جنوری 2024 میں ہوئے تھے، جب شیخ حسینہ مسلسل چوتھی مدت کے لیے عہدے پر واپس آئی تھیں۔ ووٹنگ کا ان کے مرکزی حریفوں نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے بائیکاٹ کیا تھا۔
جولائی اور اگست 2024 میں پورے بنگلہ دیش میں، زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں حسینہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ ہندوستان بھاگ گئی، جہاں وہ اب جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔
شیخ حسینی کی معزولی کے بعد نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت 8 اگست 2024 سے ملک چلا رہی ہے۔ یونس کی قیادت والی انتظامیہ نے حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سابق حکمران جماعت اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکے گی۔
1971 میں جنگ کے بعد پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے یہ بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات ہوں گے۔
حسینہ کی پارٹی نے پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے بیٹے نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں استحکام ہو سکتا ہے اگر ایک جامع انتخابات کرائے جائیں۔
بنگلہ دیش ایک دوراہے پر ہے کیونکہ وہ یونس کے دور میں انسانی اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے درمیان جمہوریت کی طرف لوٹنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی صورتحال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دونوں گروپوں نے اس مقدمے کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں جس نے بغاوت سے متعلق انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں حسینہ کو موت کی سزا سنائی تھی۔
ملک میں 50 سے زیادہ رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان میں سے تقریباً نصف عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کے عمل سے دور رہی ہیں۔
دو خاندانی سیاسی کیمپوں کے تسلط کو توڑنے کی کوششیں جاری ہیں، جن میں سے ایک کی سربراہی حسینہ کر رہی ہے اور دوسرے کی اس وقت بیمار حریف، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی قیادت سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کر رہی ہیں۔
خالدہ ضیاء کی پارٹی اب اہم دعویدار ہے جبکہ اسلام پسند سیاست دانوں کا عروج آزاد خیال رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی تشویش ہے۔
سیاسی جماعتیں مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ عبوری حکومت جولائی 2024 میں شروع ہونے والی بغاوت کے نام سے منسوب "جولائی نیشنل چارٹر" میں شامل سیاسی اصلاحات پر ریفرنڈم کرائے۔
چارٹر فی الحال غیر پابند ہے، اور فریقین کا کہنا ہے کہ اسے قانونی طور پر پابند اور آئین کا حصہ بنانے کے لیے ریفرنڈم کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں صرف پارلیمنٹ ہی آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، جو 170 ملین لوگوں کی پارلیمانی جمہوریت ہے۔
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ریفرنڈم اگلی ووٹنگ کے ساتھ کرایا جائے گا جس میں 120 ملین سے زائد ووٹرز اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔
