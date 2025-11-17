بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنا دی گئی
سابقہ شیخ حسینہ حکومت کے وزیر داخلہ اور آئی جی کوبھی سزائے موت سنائی گئی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 2:58 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبونل نے بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی ٹریبونل نے سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے۔
بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبونل نے سابقہ شیخ حسینہ حکومت کے وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت سنائی ہے۔
Bangladesh's special tribunal sentences deposed prime minister Sheikh Hasina to death for crimes against humanity— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ سال کی عوامی بغاوت میں شامل انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت نے شیخ حسینہ کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دارالحکومت ڈھاکہ کے ٹریبونل سے پیر کو سنائے گئے فیصلے کو براہ راست نشر کیا گیا۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق 78 سالہ حسینہ کو انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (ICT-BD) نے سزا سنائی۔ وہ پہلے بھی عدالت سے مفرور قرار دی جا چکی تھیں۔ ڈھاکہ میں سخت سکیورٹی والے کمرہ عدالت میں فیصلہ پڑھتے ہوئے، ٹربیونل نے کہا کہ استغاثہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گزشتہ سال 15 جولائی اور 15 اگست کے درمیان طلباء کی قیادت میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر مہلک کریک ڈاؤن کے پیچھے حسینہ کا ہاتھ تھا۔
حسینہ کو غیر مسلح مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کا حکم دینے، اشتعال انگیز بیانات دینے اور ڈھاکہ اور آس پاس کے علاقوں میں متعدد طالب علموں کی ہلاکت کا باعث بننے والے اقدامات کی اجازت دینے پر موت کی سزا سنائی گئی۔
#WATCH | Bangladesh | Security heightened outside the International Crimes Tribunal in Dhaka.— ANI (@ANI) November 17, 2025
Bangladesh court sentenced ousted Prime Minister Sheikh Hasina to death, concluding a months-long trial that found her guilty of ordering a deadly crackdown on a student-led uprising… pic.twitter.com/o1rgY8Ddid
بین الاقوامی کرائمز ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ، "ملزم شیخ حسینہ نے الزام نمبر 2 کے تحت ڈرون، ہیلی کاپٹروں اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے اپنے حکم سے انسانیت کے خلاف جرائم کی ایک گنتی کا ارتکاب کیا،"
بنگلہ دیش ٹیلی ویژن نے ملک کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل-1 کے سربراہ جسٹس غلام مرتضیٰ کی کارروائی براہ راست نشر کی۔ اس مقدمے کی نگرانی کرنے والے تین رکنی ٹریبونل نے پیر کی سہ پہر کو اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔
بنگلہ دیش نیوز 24 کی خبر کے مطابق، ٹربیونل نے کہا کہ حسینہ نے جولائی-اگست کی بدامنی کے دوران "احتجاج کرنے والے طلباء کو قتل کرنے کا حکم دیا"۔
تین رکنی بنچ جس کے دو دیگر ارکان میں جسٹس محمد شفیع العالم محمود اور جج محمد محیط الحق انعام چودھری شامل تھے، صبح تقریباً 9 بج کر 55 منٹ پر کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، اور کارروائی دوپہر کو شروع ہوئی۔
#WATCH | Dhaka, Bangladesh | On the verdict announced by the International Crimes Tribunal in the July-August unrest case that followed the anti-discrimination student movement in Bangladesh, Snigdha, the brother of Mughd, who died in the unrest, says, " i am not fully satisfied… pic.twitter.com/cGzWF3Zhxb— ANI (@ANI) November 17, 2025
بنگلہ دیش نیوز 24 کے مطابق اس فیصلے کو براہ راست نشر کیا گیا۔ اس وقت زیر حراست واحد ملزمسابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون کو صبح 9 بجے عدالت کے لاک اپ میں لایا گیا۔ وہ پہلے ہی جرم قبول کر چکے ہیں اور سرکاری گواہ بن چکے ہیں۔
دیگر دو ملزمان حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال کو مفرور قرار دیے جانے کے بعد ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔
معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ، سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال اور سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس چودھری عبداللہ المامون پر جولائی میں ہونے والی تحریک کے بعد شروع ہونے والی بدامنی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگانے والے مقدمے کے فیصلے کے اعلان سے قبل انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔
واضح رہے کہ جولائی 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ 5 اگست 2024 کو وہ ہندوستان بھاگ گئیں اور محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جولائی میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے۔
شیخ حسینہ کی انتظامیہ نے بنگلہ دیش کی 1971 کی جنگ آزادی کے دوران کیے گئے انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے پاکستان پر مقدمہ چلانے کے لیے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل قائم کیا تھا۔ اس ٹربیونل نے اس سے قبل حسینہ واجد کے دور میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں پر جنگی جرائم کا الزام عائد کرتے ہوئے سزا سنا چکی ہے۔۔
حسینہ واجد کی عوامی لیگ نے فیصلے کے خلاف ملک گیر بند کی کال دی ہے۔ ہندوستان میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والی حسینہ پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا۔ حسینہ نے ٹربیونل کی مخالفت کی اور ریاست کی طرف سے اپنی نمائندگی کے لیے وکیل کی تقرری کی مذمت کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: