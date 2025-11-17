ETV Bharat / international

بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنا دی گئی

سابقہ شیخ حسینہ حکومت کے وزیر داخلہ اور آئی جی کوبھی سزائے موت سنائی گئی ہے۔

خصوصی ٹریبونل نے بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی
خصوصی ٹریبونل نے بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 2:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبونل نے بنگلہ دیش کی معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی ٹریبونل نے سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے۔

بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبونل نے سابقہ شیخ حسینہ حکومت کے وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت سنائی ہے۔

بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ سال کی عوامی بغاوت میں شامل انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت نے شیخ حسینہ کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دارالحکومت ڈھاکہ کے ٹریبونل سے پیر کو سنائے گئے فیصلے کو براہ راست نشر کیا گیا۔

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق 78 سالہ حسینہ کو انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (ICT-BD) نے سزا سنائی۔ وہ پہلے بھی عدالت سے مفرور قرار دی جا چکی تھیں۔ ڈھاکہ میں سخت سکیورٹی والے کمرہ عدالت میں فیصلہ پڑھتے ہوئے، ٹربیونل نے کہا کہ استغاثہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گزشتہ سال 15 جولائی اور 15 اگست کے درمیان طلباء کی قیادت میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر مہلک کریک ڈاؤن کے پیچھے حسینہ کا ہاتھ تھا۔

حسینہ کو غیر مسلح مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کا حکم دینے، اشتعال انگیز بیانات دینے اور ڈھاکہ اور آس پاس کے علاقوں میں متعدد طالب علموں کی ہلاکت کا باعث بننے والے اقدامات کی اجازت دینے پر موت کی سزا سنائی گئی۔

بین الاقوامی کرائمز ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ، "ملزم شیخ حسینہ نے الزام نمبر 2 کے تحت ڈرون، ہیلی کاپٹروں اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے اپنے حکم سے انسانیت کے خلاف جرائم کی ایک گنتی کا ارتکاب کیا،"

بنگلہ دیش ٹیلی ویژن نے ملک کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل-1 کے سربراہ جسٹس غلام مرتضیٰ کی کارروائی براہ راست نشر کی۔ اس مقدمے کی نگرانی کرنے والے تین رکنی ٹریبونل نے پیر کی سہ پہر کو اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔

بنگلہ دیش نیوز 24 کی خبر کے مطابق، ٹربیونل نے کہا کہ حسینہ نے جولائی-اگست کی بدامنی کے دوران "احتجاج کرنے والے طلباء کو قتل کرنے کا حکم دیا"۔

تین رکنی بنچ جس کے دو دیگر ارکان میں جسٹس محمد شفیع العالم محمود اور جج محمد محیط الحق انعام چودھری شامل تھے، صبح تقریباً 9 بج کر 55 منٹ پر کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، اور کارروائی دوپہر کو شروع ہوئی۔

بنگلہ دیش نیوز 24 کے مطابق اس فیصلے کو براہ راست نشر کیا گیا۔ اس وقت زیر حراست واحد ملزمسابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون کو صبح 9 بجے عدالت کے لاک اپ میں لایا گیا۔ وہ پہلے ہی جرم قبول کر چکے ہیں اور سرکاری گواہ بن چکے ہیں۔

دیگر دو ملزمان حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال کو مفرور قرار دیے جانے کے بعد ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔

معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ، سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال اور سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس چودھری عبداللہ المامون پر جولائی میں ہونے والی تحریک کے بعد شروع ہونے والی بدامنی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگانے والے مقدمے کے فیصلے کے اعلان سے قبل انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔

واضح رہے کہ جولائی 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ 5 اگست 2024 کو وہ ہندوستان بھاگ گئیں اور محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جولائی میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے۔

شیخ حسینہ کی انتظامیہ نے بنگلہ دیش کی 1971 کی جنگ آزادی کے دوران کیے گئے انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے پاکستان پر مقدمہ چلانے کے لیے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل قائم کیا تھا۔ اس ٹربیونل نے اس سے قبل حسینہ واجد کے دور میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں پر جنگی جرائم کا الزام عائد کرتے ہوئے سزا سنا چکی ہے۔۔

حسینہ واجد کی عوامی لیگ نے فیصلے کے خلاف ملک گیر بند کی کال دی ہے۔ ہندوستان میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والی حسینہ پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا۔ حسینہ نے ٹربیونل کی مخالفت کی اور ریاست کی طرف سے اپنی نمائندگی کے لیے وکیل کی تقرری کی مذمت کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

SHEIKH HASINA
BANGLADESH SPECIAL TRIBUNAL
شیخ حسینہ کو سزائے موت
بنگلہ دیش شیخ حسینہ
SHEIKH HASINA SENTENCED TO DEATH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.