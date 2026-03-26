بنگلہ دیش میں بس دریائے پدما میں گرنے سے تیئیس افراد ہلاک، متعدد زخمی
بنگلہ دیش میں بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری بس دریا میں گر گئی جس کے سبب 23 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : March 26, 2026 at 7:59 AM IST
راج باڑی، بنگلہ دیش: بنگلہ دیش میں بس دریائے پدما میں گرنے سے 23 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ حادثے سے جائے وقوعہ پر بھگدڑ مچ گئی جس سے بڑے پیمانے پر کہرام مچ گیا۔ ریسکیو آپریشن جلد بازی میں شروع کیا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
حکام نے یہ جانکاری دی۔ پولیس انسپکٹر رسل مولا نے بدھ کو اے این آئی کو بتایا کہ رات ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا تھا اور دن کی روشنی میں دوبارہ شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا، "ہم نے اب تک 23 لاشیں نکالی ہیں۔ کچھ لوگ اب بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں، اور کچھ زندہ بچ گئے ہوں گے۔" چونکہ رات کا وقت ہے، ریسکیو آپریشن کو کچھ روک دیا گیا ہے، لیکن ایک مشترکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں فائر سروس، نیوی، پولیس، اور دیگر گروپس سمیت مختلف فورسز ریسکیو پر کام کر رہی ہیں۔ اگرچہ اندھیرے کی وجہ سے آپریشن کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے لیکن یہ دن کی روشنی میں دوبارہ شروع ہوگا۔
شام 5:00 بجے کے قریب ایک مسافر بس دریائے پدما میں گر گئی۔ بدھ کو دولتدیہ میں فیری ٹرمینل نمبر 3 کے سامنے۔ بس، تقریباً 40 مسافروں کو لے کر، راجباری سے ڈھاکہ جا رہی تھی، ڈھاکہ سے 128 کلومیٹر دور۔ بس اس وقت فیری پر تھی۔ فائر سروس کی ریسکیو ٹیموں اور غوطہ خوروں نے ریسکیو آپریشن کیا۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ راستے میں مختلف کاؤنٹرز سے مسافروں کو سوار کرنے کے بعد کم از کم 50 مسافر بس میں سوار تھے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق ریسکیو جہاز ’حمزہ‘ نے چھ گھنٹے بعد ڈوبی بس کو دریا سے باہر نکالا۔ تقریباً 11:15 بجے، بس کے کچھ حصے نظر آنے لگے، اور 11:30 بجے تک، جہاز کی کرین کا استعمال کرتے ہوئے پوری بس کو کھینچ لیا گیا۔
ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق، روتے ہوئے رشتہ دار بدھ کی شام راج باڑی میں دولتدیا فیری ٹرمینل پر دریائے پدما کے کنارے جمع ہوئے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریسکیورز اس مسافر بس سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر لیں گے جو دریا میں ڈوب گئی تھی۔
ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق، بس حادثے میں بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ وہ تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنی بیوی اور بچے کو بس کے ڈوبتے ہی دیکھا۔ راجباڑی کے سب ڈسٹرکٹ کالوکھلی سے بس میں سوار ایک مسافر عبدالعزیز نے بتایا کہ وہ بھی تیر کر محفوظ مقام پر پہنچا۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق، اس کی بیوی اور بچہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔