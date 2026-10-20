بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے درگا پوجا پنڈال جا کر ہندو برادری کو مبارکباد دی، عقیدت مندوں کے ساتھ لی سیلفی
بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان درگا پوجا کے موقع پر رنگ پور کے تاریخی رادھا گووندا مندر پہنچے۔ پوری خبر یہاں پڑھیں۔
Published : October 20, 2026 at 4:20 PM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے شاردئیے درگوتسو کی مہانومی کے موقع پر منگل کے روز رنگ پور کے تاریخی رادھا گووند دھرم سبھا مندر کے درگا پوجا پنڈال کا دورہ کیا۔ طارق رحمان نے پنڈال میں موجود عقیدت مندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہندو برادری کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہاتھ ہلایا اور عقیدت مندوں کی درخواست پر ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔
وزیر اعظم صبح 9 بجے ڈھاکہ کے تیزگاؤں ہوائی اڈے سے فضائیہ کے طیارے کے ذریعے روانہ ہوئے اور 9:50 بجے سید پور ہوائی اڈے پہنچے۔ ہوائی اڈے کی رسمی کارروائیوں کے بعد، طارق رحمان سڑک کے راستے رنگ پور کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے تارا گنج اور پگلا پیر سمیت سڑک کے دونوں کناروں پر پارٹی کے سینکڑوں رہنما اور کارکنان جمع تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے قافلے سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ملک کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل
وزیر اعظم دوپہر کے وقت تقریباً 12:05 بجے پنڈال پہنچے، جہاں مندر کمیٹی کے صدر بھبتوش سرکار بچو، جنرل سکریٹری کھوکن سرکار، بنگلہ دیش پوجا ادجاپن پریشد کی رنگ پور ضلع شاخ کے صدر رام جیون کنڈو، سٹی شاخ کے جنرل سکریٹری پرشانت کمار رائے اور سٹی سٹیزن کمیٹی کے ممبر سکریٹری پلاش کانتی ناگ نے ان کا استقبال کیا۔
اس دورے کے دوران، انہوں نے ان دونوں مقامات پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے مختصر خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے سب سے ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی۔
دھرم سبھا مندر کے پوجا پنڈال کا دورہ
13ویں قومی پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی کی جیت کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد طارق رحمان کا رنگ پور کا یہ پہلا دورہ ہے۔ رنگ پور میں پوجا پنڈال کا دورہ کرنے کے بعد، وہ سید پور ہوائی اڈے پر واپس آئیں گے اور راج شاہی کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ دھرم سبھا مندر کے پوجا پنڈال کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ، رات کو ڈھاکہ واپس آنے سے پہلے ان کا چٹاگانگ (چٹوگرام) میں بھی ایک پوجا پنڈال کا دورہ کرنے کا پروگرام ہے۔
ہندو برادری کا سب سے بڑا مذہبی تہوار
بنگلہ دیش پوجا ادجاپن پریشد کی رنگ پور سٹی شاخ کے جنرل سکریٹری پرشانت کمار رائے نے بتایا کہ اس سال رنگ پور ضلع میں 964 پنڈالوں میں درگا پوجا منائی جا رہی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے زیادہ ہے۔ ہندو برادری کا سب سے بڑا مذہبی تہوار درگا پوجا بدھ کے روز وجیا دشمتی (وجے دشمتی) پر مورتیوں کے وسرجن (بہانے) کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔