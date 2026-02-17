بنگلہ دیش اب 'فرمانبردار ملک' نہیں رہا: عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا الوداعی خطاب
بنگلہ دیش میں آج نئی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ دریں اثناء عبوری حکومت کے سربراہ نے قوم سے بطور عبوری سربراہ آخری خطاب کیا۔
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بی این اے پی کے چیئرمین طارق رحمان کی بطور وزیر اعظم حلف سے قبل عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے قوم سے اپنا آخری خطاب کیا۔ یونس نے پیر کو اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش ایک "مطیع" ملک نہیں رہا۔
سبکدوش ہونے والے محمد یونس نے کہا کہ ان کے 18 ماہ کے اقتدار نے بنگلہ دیش کی بیرونی مصروفیت کے تین بنیادی ستونوں "خود مختاری، قومی مفادات اور وقار" کو بحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے اختتام پر "آج کا بنگلہ دیش اپنے آزاد مفادات کے تحفظ کے لیے پُر اعتماد، فعال اور ذمہ دار ہے"۔
انہوں نے اقتدار چھوڑنے سے ایک دن قبل ٹیلیویژن سے اپنے خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش اب ایک تابعدار خارجہ پالیسی والا ملک نہیں رہا اور نہ ہی یہ دوسرے ممالک کی ہدایات اور مشوروں پر منحصر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے 18 ماہ کے دور حکومت نے ملک کی غیر ملکی مصروفیات کے تین بنیادی ستونوں "خودمختاری، قومی مفادات اور وقار" کو از سر نو تعمیر کیا ہے۔
محمد یونس نے مزید کہا کہ "میں پارٹی، فرقہ، مذہب، ذات یا جنس سے قطع نظر ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک منصفانہ، انسانی اور جمہوری بنگلہ دیش کی تعمیر کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ اس اپیل کے ساتھ میں بڑی امید کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔"
یونس کی عبوری حکومت اگست 2024 میں شروع ہوئی تھی اور منگل کو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی قیادت میں نئی حکومت کی حلف برداری کے ساتھ اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ بی این پی نے 12 فروری کو ہونے والے ملک کے 13ویں پارلیمانی انتخابات میں 299 میں سے 211 نشستیں حاصل کیں۔
قوم سے اپنے خطاب میں یونس نے نیپال، بھوٹان، اور شمال مشرقی بھارت سمیت وسیع علاقائی تعاون کی بے پناہ ترقی کی صلاحیت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے کھلے سمندر صرف جغرافیائی حدود نہیں ہیں۔ یہ عالمی معیشت کا گیٹ وے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔
یونس نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے "جمہوری حقوق اور اقدار کی حفاظت" کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تقریباً 130 نئے قوانین بنائے، دیگر قوانین میں ترمیم کی ہے، 600 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، جن میں سے تقریباً 84 فیصد پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔
محمد یونس نے کہا کہ ہم نے اپنی بندرگاہوں کی صلاحیت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے کے لیے بڑی بین الاقوامی پورٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر کے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اگر ہم استعداد بڑھانے میں ناکام رہے تو ہم معاشی کامیابیاں کم رہ جائیں گی۔
ایک دن قبل یونس نے سینئر بیوروکریٹس سے ملاقات کی اور اپنے دفتر میں کام کرنے والے ہر شخص کے ساتھ فوٹو سیشن میں حصہ لیا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے بھی ان سے الوداعی ملاقات کی۔ یونس نے عام انتخابات کے دوران مسلح افواج کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ یونس نے اتوار کو مشاورتی کونسل یا کابینہ کا آخری اجلاس منعقد کیا۔
