بنگلہ دیش میں 17 فروری کو نئی حکومت کی حلف برداری
بنگلہ دیش کے 2026 کے پارلیمانی انتخابات میں بی این پی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اب حکومت سازی کا انتظار ہے۔
Published : February 15, 2026 at 8:07 AM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 2026 کے نتائج کے اعلان کے بعد اب نئی حکومت کی حلف برداری تیاریاں جاری ہیں۔ سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ صدر محمد شہاب الدین 17 فروری کو نیشنل پارلیمنٹ کمپلیکس کے ساؤتھ پلازہ میں بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے۔ یہ صدارتی محل میں ہونے والی روایتی تقریب سے الگ ہے۔ بنگ بھون (صدارتی محل) کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سنیچر کے روز بتایا کہ "ہمیں اطلاع ملی ہے کہ صدر منگل کو قومی اسمبلی (پارلیمنٹ) کمپلیکس میں اپنے عہدے کا حلف دلائیں گے۔"
مقامی میڈیا کے مطابق حلف برداری کی تقریب کے بعد چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اے ایم ایم ناصر الدین آئین کے مطابق اسپیکر شیریں شرمین چوہدری کی جگہ نو منتخب اراکین پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق حلف دلائیں گے۔ بنگلہ دیش کے آئین کے تیسرے شیڈول کے مطابق پارلیمنٹ کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی عدم موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اس عہدے کے لیے تیسری پسند ہے۔ قبل ازیں کابینہ کے سیکریٹری شیخ عبدالرشید نے کہا کہ آئین کے مطابق صدر بنگ بھون میں نئی کابینہ کو حلف دلائیں گے۔
اس سے قبل بنگلہ دیش کے اعلیٰ بیوروکریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ جیسے ہی ہمیں حلف برداری کی تاریخ کی اطلاع ملے گی، ہم اس کے مطابق تیاریاں کریں گے۔ آئین کے مطابق نئے ارکان پارلیمنٹ کو کابینہ کی حلف برداری تقریب کے بعد حلف دلایا جائے گا ۔ اس سے قبل سنیچر کے روز طارق رحمٰن کے قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ موجودہ صورت حال نے معاملات کو قدرے مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گذشتہ پارلیمنٹ کے سپیکر کو ارکان پارلیمنٹ کو حلف دلانی تھی لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ نامعلوم مقام پر رہ رہی ہیں جب کہ ڈپٹی سپیکر جیل میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان حالات میں صدر کسی کو حلف دلانے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔
دریں اثنا، پبلک ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ محمد یونس کی عبوری حکومت نے کیبنٹ سیکرٹری راشد کی ٹھیکے پر تقرری منسوخ کر دی ہے اور ان کی جگہ سراج الدین میا کو تعینات کر دیا ہے، جو اس وقت چیف ایڈوائزر یونس کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم راشد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چند روز قبل ہی استعفیٰ دیا تھا اور ہفتہ کو ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ یونس کی عبوری حکومت نے ریٹائرڈ ایڈیشنل گورنمنٹ سیکریٹری راشد کو 14 اکتوبر 2024 کو دو سالہ مدت کے لیے اعلیٰ بیوروکریٹ مقرر کیا۔
قابل ذکر ہے کہ کی بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں طارق رحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کی۔ بی این پی نے 299 میں سے 211 نشستیں حاصل کیں، جب کہ جماعت اسلامی کو 68 پر اکتفا کرنا پڑا۔ اب سب کی نظریں نئی حکومت کی تشکیل پر مرکوز ہیں۔
