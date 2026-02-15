ETV Bharat / international

بنگلہ دیش کی حلف برداری تقریب کیلئے پی ایم مودی کو دعوت مگر شرکت مشکل

پی ایم مودی کے ڈھاکہ پہنچنے کا امکان کم ہے کیونکہ وہ 17 فروری کو ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے۔

Bangladesh Nationalist Party (BNP) chairman Tarique Rahman shows victory sign after addressing a press conference in Dhaka on February 14, 2026.
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے چیئرمین طارق رحمان چودہ فروری 2026 کو ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جیت کا نشان دکھاتے ہوئے (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 15, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بنگلہ دیش نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی دیگر پڑوسی ممالک کے رہنماؤں کو 17 فروری کو ملک کے اگلے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے، ذرائع نے اتوار کو اس بات کی جانکاری دی۔

حلف برداری سے قبل عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے بھارت سمیت 13 ممالک کے رہنماؤں کو تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اے این آئی نے 'پرتھم الو' کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ مگر پی ایم مودی کے ڈھاکہ کا سفر کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ 17 فروری کو ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں۔

پی ٹی آئی نے اطلاع دی ہے کہ نئی دہلی رحمن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایک سینئر سرکاری اہلکار بھیج سکتا ہے۔ جمعہ کو رحمان کے ساتھ فون پر بات چیت میں پی ایم مودی نے بی این پی لیڈر کو بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں ان کی پارٹی کی جیت پر مبارکباد دی۔

مودی نے فون کال کے بعد کہا کہ 'میں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے میں ان کی کوششوں کے لیے اپنی نیک خواہشات اور حمایت کا اظہار کیا۔' انہوں نے کہا کہ "گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کے ساتھ دو قریبی پڑوسیوں کے طور پر میں نے دونوں بنگلہ دیش میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھارت کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔"

وہیں بی این پی نے بھی پارٹی کی جیت کے بعد مبارکباد کے پیغام کے لیے پی ایم مودی کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پارٹی نے کہا کہ "بہت بہت شکریہ، محترم نریندر مودی، ہم قومی انتخابات میں بی این پی کی فیصلہ کن جیت پر طارق رحمٰن کی قیادت کے حوالے سے آپ کے اعتراف کی قدر کرتے ہیں۔"

"یہ نتیجہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ہماری قیادت اور جمہوری عمل میں جو بھروسہ اور اعتماد ظاہر کیا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے تمام شہریوں کے لیے جمہوری اقدار، شمولیت اور ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اپنے کثیر جہتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے ساتھ تعمیری طور پر شامل ہونے کے منتظر ہیں، جس کی بنیاد باہمی احترام، امن کے لیے ایک دوسرے کی حساسیت، مشترکہ تشویش، ایک دوسرے کا خیال، ہمارے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم پر ہو۔'' بی این پی نے کہا۔

TAGGED:

TARIQUE RAHMAN
INDIA BANGLADESH TIES
NARENDRA MODI INVITED
بنگلہ دیش حلف برداری تقریب
BANGLADESH OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.