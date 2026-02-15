بنگلہ دیش کی حلف برداری تقریب کیلئے پی ایم مودی کو دعوت مگر شرکت مشکل
پی ایم مودی کے ڈھاکہ پہنچنے کا امکان کم ہے کیونکہ وہ 17 فروری کو ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے۔
نئی دہلی: بنگلہ دیش نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی دیگر پڑوسی ممالک کے رہنماؤں کو 17 فروری کو ملک کے اگلے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے، ذرائع نے اتوار کو اس بات کی جانکاری دی۔
حلف برداری سے قبل عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے بھارت سمیت 13 ممالک کے رہنماؤں کو تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اے این آئی نے 'پرتھم الو' کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ مگر پی ایم مودی کے ڈھاکہ کا سفر کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ 17 فروری کو ممبئی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں۔
پی ٹی آئی نے اطلاع دی ہے کہ نئی دہلی رحمن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایک سینئر سرکاری اہلکار بھیج سکتا ہے۔ جمعہ کو رحمان کے ساتھ فون پر بات چیت میں پی ایم مودی نے بی این پی لیڈر کو بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں ان کی پارٹی کی جیت پر مبارکباد دی۔
مودی نے فون کال کے بعد کہا کہ 'میں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے میں ان کی کوششوں کے لیے اپنی نیک خواہشات اور حمایت کا اظہار کیا۔' انہوں نے کہا کہ "گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کے ساتھ دو قریبی پڑوسیوں کے طور پر میں نے دونوں بنگلہ دیش میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھارت کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔"
Thank you very much, Honourable @narendramodi. We greatly appreciate your kind acknowledgment of Mr. Tarique Rahman’s leadership in securing the BNP’s decisive win in the national elections. This outcome reflects the trust and confidence the people of Bangladesh have placed in… https://t.co/hJAOguIvKZ— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) February 14, 2026
وہیں بی این پی نے بھی پارٹی کی جیت کے بعد مبارکباد کے پیغام کے لیے پی ایم مودی کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پارٹی نے کہا کہ "بہت بہت شکریہ، محترم نریندر مودی، ہم قومی انتخابات میں بی این پی کی فیصلہ کن جیت پر طارق رحمٰن کی قیادت کے حوالے سے آپ کے اعتراف کی قدر کرتے ہیں۔"
"یہ نتیجہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ہماری قیادت اور جمہوری عمل میں جو بھروسہ اور اعتماد ظاہر کیا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے تمام شہریوں کے لیے جمہوری اقدار، شمولیت اور ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم اپنے کثیر جہتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے ساتھ تعمیری طور پر شامل ہونے کے منتظر ہیں، جس کی بنیاد باہمی احترام، امن کے لیے ایک دوسرے کی حساسیت، مشترکہ تشویش، ایک دوسرے کا خیال، ہمارے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم پر ہو۔'' بی این پی نے کہا۔