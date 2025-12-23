بنگلہ دیش: انقلاب منچ نے ہادی کے قتل پر عبوری حکومت کے خلاف احتجاج کی دھمکی دی
بنگلہ دیش سیاسی عدم استحکام کے درمیان خونریزی کی لپیٹ میں ہے، انقلاب منچ نے ہادی کے قتل پر تحریک چلانے کی دھمکی دی ہے۔
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں جولائی کی بغاوت کے دوران ابھرنے والے نمایاں پلیٹ فارمز میں سے ایک، انقلاب منچ نے خبردار کیا کہ اگر اس کے کنوینر عثمان ہادی کے قتل کیس میں انصاف نہ دیا گیا تو موجودہ عبوری حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کی جائے گی۔
یہ انتباہ تنظیم کے ممبر سیکرٹری عبداللہ الجابر نے آج شاہد ہادی چتر میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران جاری کیا۔ ڈیلی سٹار کے مطابق، انقلاب منچ نے ہفتے کے روز ہادی کی نماز جنازہ کے بعد 24 گھنٹے کا الٹی میٹم جاری کیا تھا، لیکن الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کے ہوم ایڈوائزر یا متعلقہ حکام کی جانب سے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے بغیر ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ وزارت کی بریفنگ میں مشیر داخلہ یا ان کے معاون خصوصی کی عدم موجودگی واقعہ کے حوالے سے سنجیدگی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈیلی سٹار نے جابر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "داخلہ اور قانون کے مشیر اور دیگر متعلقہ شخصیات اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
عبوری حکومت کے سامنے کئی مطالبات پیش کرتے ہوئے، انقلاب منچ کے رہنما نے قتل کیس کی سماعت کے لیے فوری طور پر ایک تیز رفتار ٹرائل ٹریبونل کی تشکیل کا مطالبہ کیا اور تحقیقات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایف بی آئی یا اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی بین الاقوامی تحقیقاتی ایجنسیوں سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔
ڈیلی سٹار کے مطابق ملک کی انٹیلی جنس ایجنسیوں پر تنقید کرتے ہوئے، جابر نے ان کی افادیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عوامی طور پر مالی امداد سے چلنے والی ایجنسیاں مجرموں کی شناخت کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور سول اور ملٹری انٹیلی جنس اداروں کے اندر "عوام کے ساتھیوں" کی شناخت اور گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ عبوری حکومت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے، جابر نے کہا کہ آئندہ انتخابات سے قبل انصاف کو یقینی بنایا جانا چاہیے، اس میں ناکامی سے بدامنی پھیل سکتی ہے۔
ڈیلی سٹار کے مطابق انہوں نے اعلان کیا کہ انقلاب منچ احتجاجی مارچ کرے گا۔ اس مارچ کے دوران، تنظیم اپنے اگلے اقدامات کا اعلان کرے گی، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا وہ عبوری حکومت کی حمایت جاری رکھے گی یا اس کا تختہ الٹنے کی تحریک شروع کرے گی۔ پریس کانفرنس عثمان ہادی کے قاتلوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو سزا ملنے تک سڑکوں پر رہنے کے وعدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
ڈھاکہ کے بیجوئے نگر علاقے میں انقلاب منچ کے کنوینر شریف عثمان ہادی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پریس کانفرنس اس وعدے کے ساتھ ختم ہوئی کہ جب تک ان کے قاتلوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو سزا نہیں مل جاتی وہ سڑکوں پر رہیں گے۔ ہادی گزشتہ سال جولائی میں ہونے والی بغاوت میں ایک اہم شخصیت تھے، جس نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔
شریف عثمان ہادی کو 12 دسمبر کو اس وقت گولی مار دی گئی تھی جب وہ رکشہ پر سوار ہو رہے تھے۔ 15 دسمبر کو انہیں جدید علاج کے لیے ہوائی جہاز سے سنگاپور لے جایا گیا لیکن بعد میں 18 دسمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت نے ڈھاکہ میں احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا جب انقلاب منچ کے حامیوں نے اپنے مقتول رہنما کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ہفتہ 20 دسمبر کو قومی سوگ کے دن کا اعلان کیا۔ ہادی کو فروری 2026 کے قومی انتخابات کے لیے ڈھاکہ-8 سے ممکنہ امیدوار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا۔