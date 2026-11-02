بنگلہ دیش میں کم از کم اجرت میں اضافے کے مطالبے پر گارمنٹ ورکرز کا احتجاج جاری، متعدد فیکٹریاں بند
بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے الزام لگایا کہ اس تحریک کو سرحد پار سے ہوا دی جا رہی ہے۔
Published : November 2, 2026 at 5:31 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل صنعت سے وابستہ مزدوروں نے کم از کم اجرت میں اضافے کے مطالبے کو لے کر پیر کے روز بھی احتجاج جاری رکھا۔ احتجاج کے تیسرے دن بھی ملبوسات تیار کرنے والی متعدد فیکٹریاں بند رہیں۔ سکیورٹی فورسز نے الزام عائد کیا ہے کہ پابندی کا شکار عوامی لیگ کے حامی، جن میں معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ بھی شامل ہیں، اس بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ احتجاج ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
دریں اثنا، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے اتوار کو سینئر وزراء کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ دسمبر سے قبل ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ٹیکسٹائل شعبے میں جاری بدامنی کو بھی انہی کوششوں سے جوڑا۔ انہوں نے اس صورتحال کا تعلق شیخ حسینہ سے بھی جوڑا، جو اس وقت ہندوستان میں مقیم ہیں اور دسمبر میں بنگلہ دیش واپسی کا اعلان کر چکی ہیں۔
بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے الزام لگایا کہ اس تحریک کو سرحد پار سے ہوا دی جا رہی ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے انہوں نے پیر کی صبح سیکریٹریٹ میں گارمنٹ فیکٹری مالکان کے ساتھ ایک اجلاس بھی کیا۔
وزیر داخلہ نے الزام عائد کیا کہ معزول حکومت کے حامی گروپ شاہراہوں کی ناکہ بندی، آتش زنی اور تشدد کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے مزدوروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدور تنظیموں کے نام پر سرگرم بعض عناصر بھی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں۔
صلاح الدین احمد نے کہا کہ حکومت نے تشدد کے واقعات سے متعلق ویڈیو فوٹیج، آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر شواہد جمع کیے ہیں، جبکہ بعض افراد کو پہلے ہی سزا دی جا چکی ہے۔ اخبار ’دی ڈیلی اسٹار‘ کے مطابق انہوں نے کہا ’’ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے مفادات کے خلاف کام کرنے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
احتجاج کی بنیادی وجہ بنگلہ دیش کی گارمنٹ انڈسٹری میں کم از کم اجرت میں اضافے کا مطالبہ ہے۔ فی الحال ٹیکسٹائل مزدوروں کی کم از کم ماہانہ اجرت 12,500 ٹکا ہے، جبکہ مظاہرین اسے بڑھا کر 30,000 ٹکا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مزدوروں کے مطالبات کو حکومت کی جانب سے حال ہی میں سرکاری ملازمین کے لیے اعلان کردہ نئے تنخواہ اسکیل سے بھی تقویت ملی ہے، جس کے تحت ان کی تنخواہوں اور مراعات میں تقریباً دوگنا اضافہ کیا گیا ہے۔ گارمنٹ ورکرز بھی اپنی اجرت میں اسی تناسب سے اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
تاہم فیکٹری مالکان نے مزدوروں کے مطالبے کو پورا کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آرڈرز میں کمی، مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام اور خام مال کی درآمد پر آنے والی بھاری لاگت کے باعث اجرت میں اتنا بڑا اضافہ ممکن نہیں ہے۔
بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر حکومت نے ٹیکسٹائل مزدوروں کی نئی اجرت کا تعین کرنے کے لیے ایک ’ویج بورڈ‘ تشکیل دیا ہے۔ تاہم بورڈ کے قیام کے باوجود مزدوروں نے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے، جس کے باعث پورے شعبے میں کشیدگی برقرار ہے۔
مسلسل احتجاج نے ایک بار پھر بنگلہ دیش کی ریڈی میڈ گارمنٹس (آر ایم جی) صنعت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس صنعت کا آغاز 1970 کی دہائی کے اواخر اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں ہوا تھا۔ آج بنگلہ دیش دنیا کے بڑے ملبوسات برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور ملک کی مجموعی برآمدی آمدنی میں اس شعبے کا حصہ 80 فیصد سے زیادہ ہے۔اس صنعت سے تقریباً 40 لاکھ مزدور براہ راست وابستہ ہیں، جن میں خواتین کی تعداد 60 سے 70 فیصد کے درمیان ہے۔
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ایک جانب مزدور بہتر اجرت کے مطالبے پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری جانب فیکٹری مالکان کاروباری مشکلات کا حوالہ دے کر مطالبات تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ حکومت ویج بورڈ کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم جاری بدامنی نے بنگلہ دیش کی اہم ترین برآمدی صنعت کے مستقبل کے حوالے سے تشویش پیدا کر دی ہے۔