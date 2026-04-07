بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمن کا آج سے ہندوستان کا تین روزہ دورہ شروع، دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور

خلیل الرحمن کے دورے سے قبل بنگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمشنر پرانے ورما نے وزیر اعظم طارق رحمان سے ملاقات کی تھی۔

بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمن (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 7, 2026 at 10:42 AM IST

نئی دہلی/ڈھاکہ: بھارت کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں اب نئی حکومت بن گئی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے سربراہ اور وزیر اعظم طارق رحمان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ اس تناظر میں، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ، خلیل الرحمٰن، آج بروز منگل، 7 اپریل، 2026 کو تین روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کی بنیادی توجہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

وزیر خارجہ جے شنکر سمیت کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے

اپنے دورے کے دوران خلیل الرحمن، وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کریں گے۔ مزید برآں، خلیل الرحمن قومی سلامتی کے مشیر (NSA) اجیت ڈوول اور پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے کو اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ فروری میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی حکومت کے قیام کے بعد یہ بنگلہ دیشی وزیر کا پہلا بھارت دورہ ہے۔ ان کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس کے برعکس، محمد یونس کی قیادت میں سابقہ ​​عبوری حکومت کے 18 ماہ کے دور میں ہندو اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں اور بھارت مخالف بیان بازی کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔

تمام موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا

اطلاعات کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ممکنہ طور پر جن موضوعات پر بات چیت کی جائے گی ان میں بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے ویزا خدمات کی بحالی، توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانا، بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط بنانا، دریا کے پانی کی تقسیم سے متعلق مسائل کو حل کرنا اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کو فروغ دینا شامل ہیں۔ خارجہ امور کے مشیر ہمایوں کبیر بھی خلیل الرحمن کے دورہ ہندوستان میں ان کے ساتھ ہوں گے۔

ویزا خدمات پر بھی بات چیت کا امکان

بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق، ڈھاکہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ویزا خدمات کی مکمل بحالی کے حوالے سے زیادہ مثبت اور فعال نقطہ نظر کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالے گا۔ بنگلہ دیشی فریق طبی سیاحت سے وابستہ اقتصادی اور سماجی فوائد پر بھی زور دے سکتا ہے، ایک ایسا علاقہ جو موجودہ پابندیوں سے متاثر ہوا ہے۔ خاص طور پر، سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، بنگلہ دیشی شہریوں کے سیاحتی ویزے جولائی 2024 سے معطل کر دیے گئے ہیں۔

بنگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمشنر کی طارق رحمٰن سے ملاقات

ایک متعلقہ پیش رفت میں، بنگلہ دیش میں ہندوستان کے ہائی کمشنر پرنائے ورما نے پیر کو وزیر اعظم طارق رحمٰن سے ملاقات کی، جہاں دونوں فریقوں نے مخصوص شعبوں میں باہمی مشغولیت اور تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران، ورما نے کہا کہ ہندوستان مشترکہ مفادات اور باہمی فائدے پر مبنی مثبت، تعمیری، اور مستقبل کے حوالے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بات چیت کو دفاعی تعاون کے دائرے تک بھی بڑھایا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھارت میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ایم ریاض حمید اللہ نے نئی دہلی میں ہندوستانی فوجی سربراہ جنرل اوپیندر دویدی سے ملاقات کی جس میں مشترکہ تربیتی اقدامات سمیت دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے گہرے تعاون کے مواقع بھی تلاش کیے۔

