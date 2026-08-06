شیخ حسینہ کی نئی دہلی سے میڈیا گفتگو پر بنگلہ دیش برہم، بھارت سے شدید احتجاج، دوطرفہ تعلقات متاثر ہونے کا انتباہ
شیخ حسینہ نے ورچوئل پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
Published : August 6, 2026 at 5:17 PM IST
ڈھاکہ / نئی دہلی : بنگلہ دیش نے معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی نئی دہلی سے میڈیا سے ورچوئل گفتگو پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے انہیں اس نوعیت کی عوامی سرگرمی کی اجازت دینا بنگلہ دیشی عوام کے جذبات کو مجروح کرنے کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
بنگلہ دیش کی وزارتِ خارجہ نے ایک سخت بیان میں کہا کہ وہ اس بات پر "شدید غم و غصے" کا اظہار کرتی ہے کہ "مفرور اور سزا یافتہ" شیخ حسینہ کو نئی دہلی میں میڈیا سے براہِ راست گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی۔ شیخ حسینہ نے گزشتہ روز صرف آڈیو پر مشتمل ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں، جو گزشتہ برس اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ان کی پہلی عوامی میڈیا گفتگو تھی، اعلان کیا کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس آکر ملک کو دوبارہ "صحیح راستے" پر لانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
بنگلہ دیشی وزارتِ خارجہ کے مطابق اس پروگرام سے قبل حکومتِ ہند کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کی سرگرمی دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، تاہم اس کے باوجود پروگرام منعقد ہونے دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ خودمختاری، باہمی احترام، داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور قومی وقار کے اصولوں پر مبنی تعمیری تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن شیخ حسینہ کو میڈیا سے خطاب کی اجازت دینا ان اصولوں کے منافی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اس بات پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے 2013 کے حوالگی معاہدے کے تحت شیخ حسینہ کی واپسی سے متعلق بنگلہ دیش کی درخواستوں پر ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ڈھاکہ کی ایک خصوصی عدالت نے 2024 کے طلبہ احتجاج کے دوران مبینہ "انسانیت کے خلاف جرائم" کے مقدمے میں شیخ حسینہ کو غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی تھی، جس کے بعد سے بنگلہ دیش مسلسل ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت سے شیخ حسینہ کے حالیہ بیانات بنگلہ دیش کی خودمختاری کی توہین اور جولائی انقلاب کے دوران جانیں قربان کرنے والوں کی بے حرمتی کے مترادف ہیں۔ بیان میں اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا جس کے مطابق جولائی سے اگست 2024 کے درمیان احتجاجی مظاہروں کے خلاف سیکیورٹی کارروائیوں میں تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
دوسری جانب شیخ حسینہ نے اپنی ورچوئل پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ جولائی اور اگست 2024 کی تحریک محض طلبہ کا پرامن احتجاج نہیں تھی بلکہ اسے منظم گروہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کی کوئی واضح یا ذمہ دار قیادت موجود نہیں تھی بلکہ پس پردہ عناصر ہدایات جاری کر رہے تھے اور اس تحریک کو انتخابی عمل کے بغیر اقتدار حاصل کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔
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بنگلہ دیش کی وزارتِ خارجہ نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام "جولائی انقلاب" کے نظریات پر قائم ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں ماضی کے، ان کے بقول، "فاشسٹ دور" کی واپسی قبول نہیں کریں گے۔ وہیں شیخ حسینہ کی حالیہ میڈیا گفتگو نے ایک بار پھر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ان کی حوالگی کا معاملہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم اور حساس مسئلہ بنا ہوا ہے۔