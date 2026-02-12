بنگلہ دیش میں آج پارلیمانی انتخابات، شیخ حسینہ کی بے دخلی کے 18 ماہ بعد سخت سکیورٹی کے بیچ پولنگ جاری
بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز ہیں جو بدعنوانی، مہنگائی، روزگار اور معاشی ترقی جیسے اہم انتخابی ایشوز پر ووٹ ڈالیں گے۔
February 12, 2026
ڈھاکہ: بنگلہ دیش اپنی سیاسی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے کیونکہ ملک میں جمعرات کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ انتخابات بڑی تبدیلیوں کے بعد ہو رہے ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی موت اور ان کی دیرینہ حریف شیخ حسینہ کی حکومت سے بے دخلی اور ان کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی شامل ہے۔
اس الیکشن کو ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ملک کئی دہائیوں سے جاری "بیگموں کی لڑائی" سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق 13ویں قومی انتخابات سے ایک روز قبل بیلٹ پیپرز اور دیگر مواد کو سخت سکیورٹی کے بیچ ملک بھر کے پولنگ مراکز تک پہنچایا گیا۔
12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز کے ساتھ دنیا کا آٹھواں سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں پولنگ جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق بنگلہ دیش میں تقریباً نصف ووٹرز کی عمریں 18 سے 37 سال کے درمیان ہیں، جن میں سے 4.57 ملین پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 59 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، ان میں عوامی لیگ شامل نہیں ہے۔
گذشتہ سال الیکشن کمیشن نے عوامی لیگ کی رجسٹریشن کو معطل کرتے ہوئے اسے الیکشن لڑنے سے روک دیا تھا۔ فی الحال 51 سیاسی پارٹیاں اس سال ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ کل 1,981 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں جن میں 249 آزاد امیدوار بھی شامل ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق، الیکشن لڑنے والی جماعتوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی)، جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزنز پارٹی (این سی پی)، جاتیہ پارٹی (جے پی-قادر)، جاتیہ پارٹی (جے پی-ارشاد)، بائیں بازو جمہوری اتحاد، اور امر بنگلہ دیش پارٹی (اے بی پارٹی) ہیں۔
بنگلہ دیش ایک پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ اس میں ایگزیکٹو پاور کا استعمال ایک منتخب حکومت کرتی ہے جس میں وزیر اعظم اور کابینہ شامل ہوتے ہیں۔ صدر باضابطہ طور پر سربراہ مملکت ہوتا ہے۔
وہ بالواسطہ طور پر پانچ سال کی مدت کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ بدعنوانی، مہنگائی، روزگار اور معاشی ترقی انتخابات کا تعین کرنے والے اہم مسائل ہیں۔ پارلیمانی انتخابات کے علاوہ، ملک قومی چارٹر 2025 پر ریفرنڈم بھی کر رہا ہے – ایک دستاویز ہے جسے محمد یونس کی عبوری حکومت نے تیار کیا ہے۔
یہ دستاویز مستقبل کی حکمرانی کی بنیاد رکھے گا۔ دریں اثنا، بنگلہ دیش کے ہوم ایڈوائزر، لیفٹیننٹ جنرل محمد جہانگیر عالم چودھری (ریٹائرڈ) نے بدھ کو خبردار کیا کہ اگر قومی انتخابات کے دوران بیلٹ باکس چھیننے، فراڈ ووٹنگ، یا دیگر گڑبڑیاں ہوتی ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتخابی اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے اس بات کی جانکاری دی۔
ووٹنگ (مقامی وقت) صبح 7:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوگی۔۔ ووٹوں کی گنتی 12 فروری کو شروع ہو گی۔ گنتی مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن 13 فروری کی صبح نتائج کا باضابطہ اعلان کرے گا۔
