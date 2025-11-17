بنگلہ دیش: سابق وزیر اعظم حسینہ کے خلاف ٹریبونل کے فیصلے سے قبل ڈھاکہ میں سکیورٹی سخت
ٹریبونل کا فیصلہ سرکاری بی ٹی وی پر براہ راست نشر کرنے کے ساتھ ڈھاکہ میں متعدد مقامات پر بڑی اسکرینوں دکھایا جائے گا۔
Published : November 17, 2025 at 9:44 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش نے انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کے مقدمے میں معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف پیر کے روز کے فیصلے سے قبل چند ایک آتشزنی کے واقعات اور خام بم حملوں کے بیچ ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔
حکام نے ان اطلاعات کے بعد کہ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل بنگلہ دیش (ICT-BD) کے فیصلے سے قبل دو دن کے شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے بعد فوج، نیم فوجی دستوں اور پولیس کو سخت نگرانی کا حکم دیا گیا ہے۔
اس سے قبل اتوار کی رات نامعلوم افراد نے پولیس سٹیشن کمپلیکس کے وہیکل ڈمپنگ کارنر کو آگ لگا دی اور عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس کی مشاورتی کونسل کے رکن کی رہائش گاہ کے باہر دو خام بم دھماکے کرنے کے ساتھ دارالحکومت کے کئی چوراہوں پر بھی دھماکے کیے۔
ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس (DMP) نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ وہ پرتشدد مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ ٹریبیونل پراسیکیوٹرز نے 78 سالہ حسینہ کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کمشنر ایس ایم سجات علی نے اتوار کو دیر گئے کہا، "میں نے وائرلیس پر حکم دیا ہے کہ جو بھی بس کو آگ لگاتا ہے یا قتل کرنے کے ارادے سے خام بم پھینکتا ہے، اسے گولی مار دی جانی چاہیے۔
ڈھاکہ میں 10 نومبر کے بعد سے خفیہ حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں میرپور میں یونس کے قائم کردہ گرامین بینک کے ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر خام بم دھماکہ بھی شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ مربوط پیٹرول بم حملوں اور آتش زنی کے واقعات میں بینک کی کئی شاخوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
نامعلوم حملہ آوروں نے گزشتہ ہفتے کے دوران کئی کھڑی بسوں کو بھی نذر آتش کر دیا، جس سے ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا جو گاڑی کے اندر سو رہا تھا۔ بھارت میں مقیم حسینہ اور ان کے سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا۔ تیسرے ملزم، سابق پولیس چیف عبداللہ المامون نے ذاتی طور پر مقدمے کا سامنا کیا اور بظاہر نرمی کی امید میں سرکاری گواہ بن گئے۔
آئی سی ٹی-بی ڈی پراسیکیوٹر غازی ایم ایچ تمیم نے اتوار کو کہا، "ہم نے حسینہ کے لیے ممکنہ سب سے زیادہ سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال کے احتجاج کے شہدا اور زخمیوں کے خاندانوں میں تقسیم کے لیے مجرموں کی جائیداد ضبط کرنے کی بھی درخواست کی۔"
انہوں نے کہا کہ ICT-BD کے قانون کے مطابق اگر حسینہ فیصلے کے 30 دن کے اندر ہتھیار نہیں ڈالتی ہیں یا گرفتاری نہیں دیتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اپیلٹ ڈویژن میں اپیل نہیں کر سکیں گی۔
استغاثہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ڈھاکہ کے متعدد مقامات پر بڑی بڑی اسکرینوں اور سرکاری بی ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ٹربیونل کی حتمی منظوری سے مشروط فیصلے کے صرف منتخب حصے نشر کیے جائیں گے۔ فیصلے کو ICT-BD کے آفیشل فیس بک پیج پر بھی نشر کیا جائے گا۔ حسینہ نے راتوں رات عوامی لیگ کے فیس بک پیج پر اپ لوڈ کیے گئے ایک آڈیو پیغام میں الزامات کو مسترد کرتے ہوئے پارٹی ارکان سے پریشان نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہم نے ان حملوں اور کیسز کو کافی دیکھا ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔‘‘
عبوری حکومت کے امور داخلہ کے مشیر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جہانگیر عالم چودھری نے کہا کہ فیصلہ جو بھی ہو، اس پر عمل کیا جائے گا۔ امن و امان کی کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
حسینہ، ان کے سینئر ساتھیوں اور عوامی لیگ کے کئی رہنماؤں پر قتل سے لے کر بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال تک کے الزامات ہیں۔ آج آنے والا فیصلہ گذشتہ سال جولائی کی بغاوت سے منسلک انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات سے متعلق ہے۔
ان میں قتل، اقدام قتل، تشدد اور غیر مسلح طلبہ مظاہرین پر مہلک طاقت کے استعمال کے الزامات شامل ہیں جیسے کہ مہلک ہتھیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کی تعیناتی کے احکامات جاری کرنا جیسے اور رنگ پور اور ڈھاکہ میں قتل کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
معزول وزیر اعظم نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر یونس پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ایک "پیچیدہ ڈیزائن" کے تحت ان برطرفی کا منصوبہ بنایا۔
