بنگلہ دیش کی عدالت حسینہ کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں 17 جون کو سماعت کرے گی
Published : April 16, 2026 at 10:14 PM IST
Updated : April 16, 2026 at 10:22 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی ایک عدالت جمعہ کو معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ اور دیگر 285 افراد کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے پر دلائل سنے گی۔ بدھ کو سرکاری بی ایس ایس نیوز ایجنسی کے مطابق، ڈھاکہ کے تھرڈ ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج معین الدین چودھری نے 17 جون کی تاریخ طے کی، جنہوں نے دفاع کی جانب سے مزید وقت مانگنے کی درخواست کی اجازت دی۔
مقدمہ ان الزامات سے متعلق ہے کہ ملزمان نے ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لیا اور 19 دسمبر 2024 کو ایک ورچوئل "جوئے بنگلہ بریگیڈ" کے اجلاس میں محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔
اجلاس میں دنیا بھر سے 577 افراد نے شرکت کی۔ مبینہ طور پر بغاوت پر اکسانے اور حسینہ کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کرنے کی قسمیں کھائی گئیں۔ جوائے بنگلہ بریگیڈ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمن کی میراث کی زبردست حامی ہے۔
286 ملزمان میں سے 259 جن میں حسینہ بھی شامل ہیں مفرور ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ عدالت نے گزشتہ سال اکتوبر میں پبلک نوٹس جاری کرتے ہوئے ان مفرور ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔
مقدمے میں نامزد افراد میں سابق ممبران پارلیمنٹ سبینا اختر تہین، پنکج ناتھ، اور سیدہ روبینہ اختر، امریکی عوامی لیگ کے نائب صدر ڈاکٹر ربی عالم، جوائے بنگلہ بریگیڈ کے رکن کبیر الاسلام، بنگلہ دیش چھاتر لیگ کے صدر صدام حسین اور کئی وکلاء اور ماہرین تعلیم شامل ہیں۔
یہ کیس گزشتہ سال مارچ میں سی آئی ڈی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس محمد انعام الحق نے وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد درج کیا تھا۔ اگست میں 286 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی تھی اور بعد میں عدالت نے ان تمام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔
حسینہ 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد سے ہندوستان میں رہ رہی ہیں، ملک گیر طلباء کی قیادت میں ہونے والے زبردست احتجاج کے بعد یونس نے اسی سال 8 اگست کو عبوری حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔
گزشتہ سال نومبر میں، ایک خصوصی ٹربیونل نے حسینہ کو 2024 میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں پر حکومت کے وحشیانہ کریک ڈاؤن کے لیے "انسانیت کے خلاف جرائم" کے الزام میں غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی تھی۔