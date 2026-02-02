بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ کو کرپشن کیس میں دس سال قید کی سزا سنائی
بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو بدعنوانی کے مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
Published : February 2, 2026 at 3:39 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے ملک کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ایک سرکاری ہاؤسنگ پروجیکٹ میں زمین کے الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق بدعنوانی کے دو الگ الگ مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی بی ایس ایس کی خبر کے مطابق، ڈھاکہ کی خصوصی کورٹ-4 کے جج ربیع العالم نے فیصلہ سناتے ہوئے حسینہ کو مجموعی طور پر 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اس طرح ہر کیس میں پانچ سال قید کی سزا ہوئی۔
رات ساڑھے 12 بجے کے قریب سنایا گیا فیصلہ
عدالت نے 78 سالہ حسینہ، ان کے رشتے دار رضوان مجیب صدیق، ٹیولپ رضوانہ صدیق اور عظمیٰ صدیق اور دیگر کو راجوک نیو ٹاؤن پروجیکٹ کے تحت زمین کے الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے مقدمات میں سزا سنائی۔ رات ساڑھے 12 بجے کے قریب فیصلہ سنایا گیا۔
ٹیولپ صدیق کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی (ہر مقدمے میں دو سال) جب کہ رضوان مجیب صدیق اور عظمیٰ صدیق کو دونوں مقدمات میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے واحد ملزم محمد خورشید عالم کو ہر کیس میں ایک سال، مجموعی طور پر دو سال قید کی سزا سنائی گئی۔
بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد سے ہندوستان میں ہے حسینہ
عدالت نے تمام ملزمین پر ایک ایک لاکھ ٹکا جرمانہ بھی عائد کیا اور جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید چھ ماہ قید کی سزا کا حکم دیا۔ حسینہ گزشتہ سال 5 اگست کو بڑے پیمانے پر احتجاج کے درمیان بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد سے ہندوستان میں رہ رہی ہیں۔ اسے پہلے عدالت نے مفرور قرار دیا تھا۔
اراضی کے الاٹمنٹ میں اختیارات کا مبینہ غلط استعمال
اینٹی کرپشن کمیشن (اے سی سی) نے یہ مقدمات اراضی کے پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں اختیارات کے مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے دائر کیے تھے۔ استغاثہ کے مطابق، ملزم نے الاٹمنٹ کے عمل میں ہیرا پھیری کی اور راجدھانی اننین کارتی پکش (راجوک) کے موجودہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی۔