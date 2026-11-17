بنگلہ دیش بارڈر فورس نے بی ایس ایف جوان کو حراست میں لے لیا؛ واپسی کے لیے کوششیں جاری
یہ واقعہ میگھالیہ کے جوائی میں پیش آیا، جو بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے قریب واقع ہے جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔
Published : November 17, 2026 at 7:51 PM IST
نئی دہلی: حکام نے بتایا کہ بنگلہ دیش کی سرحدی حفاظتی فورس ’بی جی بی‘ نے منگل کے روز میگھالیہ میں بین الاقوامی سرحد کے پار ’بی ایس ایف‘ کے ایک جوان کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ مسلح جوان غیر ارادی طور پر سرحد پار کر کے دوسری جانب چلا گیا تھا۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ میگھالیہ کے جوائی علاقے میں پیش آیا جو بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کے بالمقابل واقع ہے۔ اس علاقے میں دونوں جانب سے سیاحوں کی آمدورفت رہتی ہے۔ بی ایس ایف حکام نے سوشل میڈیا ویڈیوز کا بھی نوٹس لیا ہے جن میں بارڈر گارڈ بنگلہ دیش (بی جی بی) کے دو اہلکاروں اور چند مقامی افراد کو بھارتی جوان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ جوان کے ہاتھ میں واکی ٹاکی سیٹ اور جسم پر انساس رائفل اور پمپ ایکشن گن لٹکی ہوئی ہے۔
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ویڈیو میں بی جی بی کے اہلکاروں کو جوان کو ایک مقامی شخص کی موٹر سائیکل پر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بی ایس ایف جوان کو واپس لانے کے لیے فلیگ میٹنگ کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ فورس ملک کے مشرقی حصے پر واقع 4,096 کلومیٹر طویل بھارت-بنگلہ دیش بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کی نگرانی کرتی ہے۔