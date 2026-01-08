بنگلہ دیش: ڈھاکہ میں بی این پی کے رہنما عزیز الرحمان مصبیر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا
بنگلہ دیش میں بڑھتے سیاسی تشدد نے 12 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل امن وامان کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا ہے۔
Published : January 8, 2026 at 11:46 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے رہنما عزیز الرحمان مصبیر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ کاروان بازار وان ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ابو سفیان مسعود فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔
مصبیر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رضاکار ونگ ڈھاکہ سٹی نارتھ والینٹیئر پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ واقعہ رات 8:40 بجے کے قریب پیش آیا۔ بدھ کو دارالحکومت کی بسوندھرا مارکیٹ کے پیچھے تیجتوری بازار کے علاقے میں، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی۔
تیجگاؤں ڈویژن کے ایڈیشنل ڈپٹی پولیس کمشنر (اے ڈی سی) فضل الکریم نے مصبیر کی موت کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، "اسٹار کباب کے ساتھ والی گلی میں دو افراد کو گولی مار دی گئی۔ ان میں مصبیر بھی شامل ہے۔ ایک اور شخص کو ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال لے جایا گیا"۔
رات 8 بجے کے قریب فارم کا گیٹ عبور کرنے کے بعد کاروان بازار میں اسٹار کباب کے سامنے موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کردی۔ مصبیر اور ابو سفیان گولیوں سے شدید زخمی ہو گئے۔ مصبیر کو ابتدائی طور پر بی آر بی ہسپتال لے جایا گیا جہاں بعد میں ان کی موت ہو گئی۔
ڈیلی سٹار کے مطابق مصبیر نے شریعت پور کے رہائشیوں کے ایک گروپ کے ساتھ سپر سٹار ہوٹل کے قریب ایک شام کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تقریب کے اختتام کے بعد مصبیر اور مسعود قریبی گلی میں جا رہے تھے کہ دو حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔
مسعود کو گولی لگی اور بعد میں اسے علاج کے لیے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کے پولیس کیمپ کے انچارج انسپکٹر محمد فاروق نے بتایا کہ مسعود کو پیٹ کے بائیں جانب گولی لگی ہے اور وہ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج ہے۔
اہل خانہ اور پارٹی کارکنوں نے بتایا کہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں مصبیر نے کافی وقت جیل میں گزارا اور سیاسی مقدمات میں کئی بار گرفتار کیا گیا۔ شریعت پور کا رہنے والا، وہ تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور مغربی کاروان بازار میں گارڈن روڈ پر اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔
مزید پڑھیں: امریکہ کا 66 بین الاقوامی تنظیموں سے نکلنے کا اعلان، واشنگٹن عالمی تعاون سے مزید پیچھے ہٹ گیا
ڈیلی سٹار کے مطابق انہوں نے 2020 کے سٹی کارپوریشن کے انتخابات میں تیجگاؤں کے وارڈ 26 میں کونسلر کے عہدے کے لیے بی این پی کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر بھی حصہ لیا۔ فائرنگ کے بعد بی این پی کے مقامی ارکان سمیت ایک گروپ نے سونارگاؤں چوراہے کے قریب احتجاج کیا۔
حالیہ ہفتوں میں ملک بھر میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد کی اطلاعات کے درمیان، اس واقعے نے 12 فروری کو ہونے والے قومی انتخابات سے قبل امن و امان کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔