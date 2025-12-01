بیگم خالدہ ضیاء کی حالت خراب، سابق وزیراعظم وینٹی لیٹر پر، دل اور پھیپھڑے متاثر، پارٹی رہنما
ڈھاکہ: بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیراعظم بیگم خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق وہ اب بھی ایور کیئر ہسپتال کے کورونری کیئر یونٹ میں زیر علاج ہیں جہاں انہیں 23 نومبر کو داخل کیا گیا تھا۔یہ جانکاری ان کی پارٹی کے لیڈروں نے پیر کو دی۔
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی چیئرپرسن ضیاء کو 23 نومبر کو ایک نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ انہوں نے سینے میں انفیکشن کی شکایت کی جس سے ان کے دل اور پھیپھڑے متاثر ہوئے۔ چار دن بعد، ان کی صحت کی پیچیدگیاں بگڑنے پر ان کو کورونری کیئر یونٹ (سی سی یو) میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک مقامی نیوز پورٹل نے بی این پی کے نائب صدر ایڈوکیٹ احمد اعظم خان کے حوالے سے بتایا کہ ضیاء کی حالت بگڑ گئی تھی اور انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا۔
انہوں نے یہاں ایور کیئر ہسپتال کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا ان کی حالت بہت نازک ہے۔ پوری قوم سے دعا کی درخواست کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا"۔حال ہی میں انہیں بیرون ملک بھیجنے کی تیاریاں کی گئی تھیں لیکن ان کی مسلسل بگڑتی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں ایئر لفٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
اس دوران بی این پی کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل روح کبیر رضوی نے اتوار کو کہا کہ ضیاء کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔
بنگلہ دیش کے آنجہانی صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ خالدہ ضیا طویل عرصے سے کئی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں جن میں جگر اور گردے کے مسائل، ذیابیطس، گٹھیا اور آنکھوں کی بیماریاں شامل ہیں۔ وہ جدید طبی علاج کے لیے لندن میں چار ماہ گزارنے کے بعد اس سال 6 مئی کو ڈھاکہ واپس آئیں۔
ان کے اکلوتے بیٹے طارق رحمان بی این پی کے قائم مقام صدر 2008 سے لندن میں مقیم ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے عرفات رحمٰن 2025 میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 5 اگست 2024 کو اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے، طلباء کی زیرقیادت پرتشدد مظاہروں کے بعد بی این بی بنگلہ دیش کے بدلے ہوئے سیاسی منظر نامے میں ایک سرکردہ جماعت کے طور پر دوبارہ ابھری ہے۔