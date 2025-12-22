عثمان ہادی کے بعد، طلبہ لیڈر مطلب سکدار کوسر میں گولی مار دی، بنگلہ دیش میں حالات مزید ابتر
یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد تشدد پھوٹ پڑا ہے۔
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے جنوب مغربی شہر کھلنا میں پیر کو نامعلوم مسلح افراد نے ایک اور سیاسی لیڈر کو سر میں گولی مار دی۔ دوپہر کے قریب "مطلب سکدار" کو تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ یہ واقعہ ممتاز نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کے چند دن بعد پیش آیا ہے۔
بی ڈی نیوز کے مطابق، نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) سے وابستہ، جاتیہ شرمک شکتی سے تعلق رکھنے والے ایک اور سیاسی لیڈر، مطلب سکدار کو کھلنا میں دن دیہاڑے گولی مار دی گئی۔ این سی پی سے وابستہ مطلب شکدار کو دوپہر کے قریب نازک حالت میں کھلنا میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا۔
پولیس کے مطابق حملہ شہر کے علاقے سوناڈانگا میں ہوا۔ این سی پی کے جوائنٹ چیف آرگنائزر محمودہ میتو نے بھی فائرنگ کی تصدیق کی۔ انھوں نے سوشل میڈیا پر واقعے کے بارے میں پوسٹ کیا اور ایک تصویر شیئر کی جس میں سکدار کو زخمی دکھایا گیا ہے۔
انہوں نے پوسٹ میں کہا کہ، این سی پی کے کھلنا ڈویژن کے سربراہ اور این سی پی شرمک شکتی کے مرکزی آرگنائزر مطلب سکدار کو تھوڑی دیر پہلے گولی مار دی گئی تھی۔ بی ڈی نیوز کی رپورٹ کے مطابق، پولیس نے بتایا کہ حملے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری مداخلت کی اور شکدار کو فوری علاج کے لیے اسپتال پہنچایا۔
بی ڈی نیوز نے اطلاع دی ہے کہ پولیس جائے وقوعہ اور اسپتال دونوں جگہوں پر تعینات ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھتے ہی مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی موت کے بعد پیدا ہوئے تشدد کی نئی لہر کے درمیان پیش آیا ہے۔
شریف عثمان ہادی کو 12 دسمبر کو ڈھاکہ کے بیجوئے نگر کے علاقے میں اس وقت گولی مار دی گئی تھی جب وہ ایک رکشے پر سوار تھے۔ 15 دسمبر کو انہیں بہتر علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے سنگاپور لے جایا گیا، جہاں 18 دسمبر کو ان کی موت ہو گئی۔
ہادی کے قتل کے بعد ڈھاکہ میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور مقتول رہنما کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ ہادی 12 فروری کے عام انتخابات میں امیدوار تھے۔ ہادی گزشتہ سال کے طلباء احتجاج کے ایک اہم رہنما تھے جنہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔
