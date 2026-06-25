وینزویلا میں شدید زلزلے، دارالحکومت کراکس میں بھاری تباہی، متعدد عمارتیں منہدم
یکے بعد دیگرے آئے دو طاقتور زلزلوں نے وینزویلا کے دار الحکومت کراکس میں بھاری تباہی مچائی ہے۔ ان کی شدت 7.1 اور 7.5 تھی۔
Published : June 25, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 6:58 AM IST
کراکس (وینزویلا): یکے بعد دیگرے دو طاقتور زلزلوں نے بدھ کی شام وینزویلا کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے دارالحکومت کراکس میں متعدد عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ان زلزلوں میں متعدد اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
امریکی جیولوجیکل محکمے کے مطابق پہلے زلزلے کی شدت 7.1 تھی اور اس کا مرکز کراکس سے تقریباً 168 کلومیٹر (104 میل) مغرب میں ملک کے کیریبین ساحل کے ساتھ واقع مورون کے مغرب میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 22 کلومیٹر تھی۔
پہلے زلزلے کے صرف ایک منٹ بعد مزید طاقتور جھٹکوں نے وینزویلا پر قہر برپا کر دیا۔ امریکی جیولوجیکل محکمے نے دوسرے زلزلے کی شدت 7.5 بتائی۔ دوسرے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز مورون کے جنوب مغرب میں 16 کلومیٹر دوری پر تھا۔ یہ وینزویلا میں ایک صدی سے زیادہ عرصے میں آنے والے زلزلے سب سے زیادہ طاقتور زلزلے قرار دیے جا رہے ہیں۔
زلزلے کے جھٹکے شام چھ بجے کے بعد محسوس ہوئے۔ یہ جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ عوام میں دہشت پھیل گئی۔ مقامی وقت لوگوں نے کراکس میں ہلتی عمارتوں کو جلدی جلدی خالی کر کے باہر نکلے۔ دیواروں اور فرنیچر کو زور زور سے ہلتا دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے نتیجے میں متعدد عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ بعد ازاں دارالحکومت کے دو علاقوں میں گرد و غبار کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔
امداد اور بچاؤ کا کام جاری
وینزویلا کے وزیر داخلہ ڈیوسڈاڈو کابیلو نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے کئی ریاستوں میں محسوس کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کراکس میں الٹامیرا کے پڑوس میں مکانات اور عمارتوں کے منہدم ہونے سے "خطرناک حالات" ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد لوگ زلزلے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے گاڑی چلانے والوں سے ایمبولینسوں اور دیگر ہنگامی گاڑیوں کو راستہ دینے کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ "ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مایوس ہو سکتے ہیں، تاہم ہم پروٹوکول کے مطابق امداد اور بچاؤ کی کوششوں کو فعال کر رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔" کابیلو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ "بچوں اور بوڑھوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں؛ ایک دوسرے کو فون کریں اور چیک کریں کہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا ہے۔"
انہوں نے لوگوں سے گھروں سے باہر رہنے کی بھی تاکید کی کیونکہ آفٹر شاکس کچھ ڈھانچے کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
عوام کا رد عمل
کراکس کے ایک رہائشی ہیکٹر ریکی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "یہ آہستہ سے شروع ہوا اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا، اور آخر میں، ہم سب کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا، ہمیں باہر نکلنا پڑا اور اکٹھے ہونا پڑا۔"
کراکس کے ایک رہائشی روبرٹو گاماس نے کہا کہ "عمارت واقعی ایک طرف سے ہل رہی تھی۔ یہ زلزلہ ناقابل یقین حد تک طاقت ور تھا۔" "ہم چل رہے تھے اور یہ ہمارے ارد گرد سب کچھ گر رہا تھا. اپارٹمنٹ میں سب کچھ گر گیا۔ مگر ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔"
سونامی کی وارننگ
اسی بیچ یو ایس پیسفک سونامی وارننگ سینٹر نے ورجن آئی لینڈز کے لیے سونامی الرٹ جاری کیا ہے۔ ڈومینیکن ریپبلک میں حکام نے جزیرے کے لیے بھی ایک جاری کیا۔ وہیں پورٹو ریکو کے لیے جاری کیا گیا الرٹ واپس لے لیا گیا ہے۔
وینزویلا میں شدید زلزلے غیر معمولی
جب کہ یہ ملک متعدد فالٹ لائنوں کے قریب واقع ہے، اس کی پوزیشن جنوبی امریکہ اور کیریبین پلیٹوں پر پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے زلزلے لاطینی امریکہ کے دیگر حصوں کی نسبت یہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بحرالکاہل کے ساحل سے متصل میکسیکو اور چلی میں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں۔ یو ایس جی ایس کے مطابق، دونوں ممالک (میکسیکو اور چلی) زلزلے کے لحاظ سے فعال ٹیکٹونک پٹی پر واقع ہیں جسے "پیسیفک رنگ آف فائر" کہا جاتا ہے، جو کہ نوے فیصد زلزلوں کے لیے ذمہ دار ہے۔
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