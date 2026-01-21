غزہ میں سردی کا ستم، شدید سردی فلسطینی بچوں کے لیے جان لیوا بن گئی
غزہ میں سردی سے ایک بچی کی موت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی رہنما ٹرمپ کےبورڈ آف پیس پر بات کر رہے ہیں۔
Published : January 21, 2026 at 11:38 AM IST
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: غزہ کی پٹی میں منگل کے روز ایک فلسطینی بچی ہائپوتھرمیا سے مر گیا۔ معصوم کی موت نے علاقے میں سنگین انسانی حالات کو اجاگر کیا ہے۔
غزہ شہر کے دراج محلے میں محمد ابو جراد کے اہل خانہ نے منگل کی صبح اپنے خیمے میں تین ماہ کی بچی شازا ابو جراد کو تشویشناک حالت میں پایا۔
بچی کے والد محمد ابو جراد نے جنازے کے بعد فون پر دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ "وہ سردی میں جم رہی تھی اور سردی سے مر گئی۔"
محمد ابو جراد نے جنگ سے قبل اسرائیل میں کام کر چکا ہے۔ جنگ کے دوران اپنا گھر تباہ ہونے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے سات دیگر بچوں کے ساتھ وہ ایک عارضی خیمے میں رہتا ہے۔
اس کے چچا خالد ابو جراد نے بتایا کہ خاندان والے لڑکی کو الاہلی اسپتال لے گئے جہاں ایک ڈاکٹر نے اسے ہائپوتھرمیا سے مردہ قرار دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بھی بچی کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہونے کی تصدیق کی۔
یہ خاندان ان لاکھوں لوگوں میں شامل ہے جو غزہ میں خیمہ کیمپوں اور جنگ زدہ عمارتوں میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہیں۔ غزہ میں رات کو درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس (50 فارن ہائیٹ) سے نیچے گر جاتا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، شازا ابو جراد غزہ میں اس موسم سرما میں شدید سردی سے جاں بحق ہونے والے نو بچوں میں شامل ہے۔
اکتوبر میں جنگ بندی کے آغاز سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ فلسطینی بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہلوکین میں ایک 27 دن کی لڑکی بھی شامل ہے جو ہفتے کے آخر میں ہائپوتھرمیا سے مر گئی تھی۔
ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے کے تحت ہونے والے جنگ بندی معاہدے نے اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال سے جاری جنگ کو روک دیا لیکن معاہدے کی انسانی امداد میں اضافے کی شرط کو اسرائیل ابھی تک مکمل طور پر نافذ نہیں کر پایا۔
غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کمبل اور گرم کپڑوں کی قلت برقرار ہے، اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بہت کم ہیں۔ 2023 میں جنگ کے پہلے چند دنوں سے غزہ میں بجلی نہیں ہے، اور جنریٹروں کے لیے ایندھن کی کمی ہے۔
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا کہ غزہ میں حالیہ شدید سردی اور بارشیں بقا کے لیے خطرہ ہیں۔
ایک جانب جنگ سے تباہ شدہ غزہ میں فلسطینی بے گھر کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ٹرمپ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں اپنا نیا بورڈ آف پیس قائم کرنے کی امید کر رہے ہیں۔
حالانکہ ابتدائی طور پر غزہ جنگ بندی کی نگرانی کے لیے پیش کیے جانے والے اس اقدام ( بورڈ آف پیس) کو اس کی رکنیت اور دائرہ کار پر بہت سے سوالات کا سامنا ہے۔
ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو ابتدائی طور پر غزہ میں اسرائیل-حماس جنگ کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والے طریقہ کار کے طور پر دیکھا گیا۔
لیکن درجنوں عالمی رہنماؤں کو بھیجے گئے حالیہ دعوت ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادارہ دیگر عالمی بحرانوں کا ایک وسیع تر مینڈیٹ حاصل کر سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ادارہ "عالمی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک جرات مندانہ نیا نقطہ نظر پیش کرے گا۔" ٹرمپ کا یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ بورڈ آف پیس اپنے کام کو غزہ تک محدود نہیں رکھنے والا۔
منگل کو وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کے دوران، ٹرمپ سے ایک رپورٹر نے جب پوچھا کہ کیا بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل سمجھا جائے، تو ٹرمپ نے کہا، "یہ ہو سکتا ہے۔"
ٹرمپ نے مزید کہا، اقوام متحدہ ابھی زیادہ مددگار نہیں رہا ہے۔ میں اس (اقوام متحدہ) کا بہت بڑا پرستار ہوں، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کیا۔"
لیکن انہوں نے جواب کو ختم کرنے سے قبل کہا، "مجھے یقین ہے کہ آپ کو اقوام متحدہ کو جاری رکھنے دینا ہو گا، کیونکہ اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔"
یہ پینل ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ جنگ بندی منصوبے کا حصہ تھا۔ روس سمیت کئی ممالک نے کہا ہے کہ انہیں ٹرمپ کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور وہ اس تجویز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ "اس مرحلے پر" بورڈ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
یہ بھی پڑھیں: